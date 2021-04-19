В Тинчуринском театре Казани прошла премьера моноспектакля "Ход"

Моноспектакль представит один актер - Рустем Гайзуллин Фото: Из материалов пресс-службы

Моноспектакль на сцене Тинчуринского – это, пожалуй, первый такой опыт для татарского театра. И сразу – детектив. Но после уже просмотра в голове приходит понимание, что это не тот классический детектив, к которому мы все привыкли. Это больше личная драма с криминальной завязкой. Ведь главному герою приходится пережить столько, что многим и не снилось: гибель матери, учеба ради того, чтобы отыскать человека, лишившего его близкого и родного человека, и спустя годы – предательство общества и правосудия. Пусть других персонажей в спектакле и не нет, но они благодаря воспоминаниям Прокурора обретают на сцене свои реальные образы и характеры.

Личная драма повлияла на выбор жизненного пути Фото: Из материалов пресс-службы

Играет, нет, живет на сцене Прокурор в исполнении Рустема Гайзуллина. Он вспоминает, как пришлось в детстве внезапно полюбить, но из-за личной трагедии оставить эту любовь – мальчик всю жизнь хотел стать прокурором, но однажды влюбился в музыку.

Позже накануне выпускного в школе, от рук неизвестного преступника погибает мать. Сыну ничего не остается, как забыть про свою любовь к музыке и поступить на юридический факультет, чтобы самому раскрыть убийство родного и любимого человека.

Смерть супруги подкосила отца, который все время был авторитетом и образцом для подражания для мальчика. Вот и пришлось нашему герою взять все в свои руки. Как он жил дальше, как столкнулся с несправедливостью сегодняшних дней, что и кто заставил его самого преступить закон – это рассказал Рустем Гайзуллин.

Сцена из спектакля Фото: Из материалов пресс-службы

Вопросы добра и зла вечны, и в каждый период и цикл жизни эти две ипостаси могут заменять друг друга. Когда что-то хорошо для одной стороны, это может быть очень плохо для другой. Жизнь циклична, и, в зависимости от идеологии общества, в ней могут быть подменены понятия: «что такое хорошо, и что такое плохо». Вот и мир меняется сейчас, когда некоторые поступки оцениваться, увы, только благодаря откликам в соцсетях. В пьесе «Ход» («Шах … Мат!», татар.) герою придется бороться именно с современностью – сухие доказательства следствия, или красноречие адвоката, который же давно понял, что победителем можно стать благодаря деньгам и лжи, могут вершить по человечески несправедливый, но узаконенный вердикт. И общество, воспитанное на материальном, относится к духовному уже с пренебрежением – для него клятвы, правда уже только слова, которыми можно поcтупиться.

Игра актера держит весь спектакль в напряжении Фото: Из материалов пресс-службы

Спектакль держит в напряжении всё время. Пьеса создана специально под актера Гайзуллина. Это позволило и ему и нам всем увидеть раскрытый талант и душу актера во время монопредставления. Хоть актера поклонники знают и любят и по многим другим ролям в комедиях, драмах Тинчуринского театра, но увидеть, как он один держит весь зал один, как может владеть мимикой, монологами – ведь реплики подавать можно здесь только самому себе, виртуозно обыгрывая собственные мысли для визуальной картинки зрителя – это ошеломляющая возможность.

Рассказать непростую жизнь героя так, чтобы это зацепило, держало зрительскую аудиторию в напряжении так, чтобы никто ни разу не взглянул на часы и в финале все единым порывом аплодировали Прокурору – это МАСТЕРСТВО.