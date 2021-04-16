"Он родился в рубашке": Ульяновские врачи спасли жизнь ребенку, выпавшему из окна четвертого этажа

Врачи смогли вовремя оказать необходимую помощь пациету. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ульяновскую областную детскую клиническую больницу имени Ю.Ф. Горячева поступил ребенок с переломом плеча без смещения и ушибами мягких тканей. Малыш выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже.

- Сутки ребенок провел в отделении реанимации, где ему оказали медицинскую помощь. Сегодня его перевели в травматологическое отделение. Можно сказать, что пациент «родился в рубашке». В нашей практике это первый случай падения с высоты в этом году. Но, к сожалению, в областную детскую больницу ежегодно поступают дети разного возраста, которые выпадают с окон. Уважаемые родители, помните, что, открывая окна в квартире и проветривая помещение, необходимо убедиться, что Ваш малыш находится под присмотром. Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых. Не оставляйте его спящего одного в квартире. Малыш может проснуться и полезть к открытому окну. Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон, это поможет предотвратить его случайное попадание на подоконник. Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона. Он может слишком высунуться наружу и выпасть из окна, - рассказывает главный врач ОДКБ имени Ю.Ф. Горячева, главный детский травматолог-ортопед Ульяновской области Алексей Кузин.

Специалисты отмечают, что большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого малыша.

- Помните, москитная сетка не защищает от падения! Пластиковые окна допустимо открывать на зимнее проветривание. Объясните ребёнку, что опираться на стекло или москитную сетку – опасно для жизни!, - предупреждает Алексей Кузин.

Для детей в возрасте первого года жизни также характерны падения с кроватей, диванов, стульев, так как в этом возрасте они начинают вести более активный образ жизни при несформировавшейся координации движений.

У детей от 1 до 3 лет чаще встречаются падения с высоты (подоконников, лестниц) и ожоги. Рекомендуется выделить ребёнку место для игры и обезопасить его от острых углов и лишних вещей. Пока ребёнок маленький, родителям необходимо следить, чтобы он не забирался высоко. Опасность для 8–12-месячного ребёнка представляют даже диван, кровать или стул.