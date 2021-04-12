12-летний мальчик-спортсмен из Казани находится в коме, после падения во время прыжка в воду в Москве

Во время операции ребенку в голову вставили поставили металлическую пластину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несчастный случай произошел 10 апреля, в субботу, в бассейне спорткомплекса ЦСКА (Москва). Там проходили всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Кубок Кремля". В составе команды из Татарстана был и кандидат в мастера спорта 12-летний житель Казани Артемий Токарев. Во время своего прыжка мальчик не рассчитал, оступился и ударился о бетонную вышку головой.

Ребенка срочно увезли в больницу. Медики диагностировали у него тяжелые травмы головы. Во время операции, которую проводили ведущие хирурги России, юному спортсмену поставили металлическую пластину. Пока Артемий находится в искусственной коме, он подключен к ИВЛ. Состояние оценивается как тяжелое.

Мама Артемия находилась в момент соревнований рядом. Как рассказали в Минспорта Татарстана, для женщины снята квартира возле больницы, где находится ее сын. Матери оказывается помощь моральная и материальная.

По факту получения мальчиком травмы во время соревнований следственный комитет Москвы проводит доследственную проверку.