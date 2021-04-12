Как в Казани проходит день одной маленькой Улитки

Один день из жизни Улитки Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

В Татарском театре кукол «Экият» новая премьера. «Парковка» в его холле заполнена колясками – идет спектакль для самых маленьких зрителей, которые и ходить то сами еще не умеют.

- Наша задача – заинтересовать самых маленьких зрителей, чтобы они как можно раньше познакомились с театром, полюбили его и развивались, росли вместе с ним, - рассказала «КП» создатель проекта «Первый театр» Ольга Устюгова.

Создатели спектакля - Юрий и Ольга Устюговы Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Новый бэби-спектакль рассчитан на самых маленьких зрителей – от 0 месяцев до трех лет. Это, прежде всего, очень необычный сюжет, где богатая фантазия малыша может не только услышать, но и представить, как летают пчелы и комары, уловить хруст зеленого листочка, который поедает гусеница.

Эту постановку создали Ольга и Юрий Устюговы. Они специально продумывали его с учетом специфики восприятия маленького ребенка. Наверно, только такие талантливые артисты, как Устюговы, могут создавать восхитительные постановки и удивлять самых маленьких зрителей.

Это спектакль на полянке Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Сама сцена – это полянка в юрте, где живут не только главные герои, где можно ходить, прыгать, и наблюдать, как проходит день одной маленькой Улитки.

Это главный герой - Улитка Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Сами малыши, ради которых и создавался спектакль, были очень рады и с удовольствием веселились в одной большой компании. А родители только наблюдали со стороны, как их дети познают мир, а также получают несравненное удовольствие и от общения, и от Первого в их жизни театра.