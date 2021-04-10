"Есть некая расхлябанность": президент Татарстана объяснил почему не вводят послабления антикоронавирусных мер

Татарстанцы обязаны продолжать соблюдать антикоронавирусные меры. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на то, что в Татарстане наблюдается незначительное снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, пока не может идти речи о снятии ограничений. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Средний темп прироста незначительно снизился, но в то же время никакой расслабленности быть не может. У нас количество заболевших в день составляет 32−36, в этом диапазоне. Все противоэпидемические требования остаются, никаких послаблений нет. Есть некая расхлябанность на проведении крупных мероприятий. На спортивных мероприятиях. Мы пока дадим предупреждения руководителям, но в последующем будет штрафовать. Никаких послаблений никому, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Президент Татарстана прокомментировал ход вакцинации в республике от новой коронавирусной инфекции. Он напомнил, что сегодня 171 389 человек прошли вакцинацию.

- У нас была некая обеспокоенность, но сейчас вакцина есть в достаточном количестве. Вакцинация идет в плановом режиме, - заявил руководитель региона.

С учетом сложившейся ситуации принято решение об организации летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи. При этом, по словам Минниханова, необходимо обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм и требований, подчеркнул он.

Рустам Минниханов поручил внимательно контролировать готовность летних лагерей отдыха для детей, особенно обратить внимание на палаточные лагеря.