"Избежать каши в голове и выспаться": Как ребенку лучше подготовиться к ЕГЭ 2021

В день перед сдачей ЕГЭ психолог советует отдохнуть от зубрежки материалов и "разгрузить" голову. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сдача единого государственного экзамена является стрессом не только для подростка, но и для его родителей. Они начинают психологически давить на ребенка, требуя сконцентрироваться только на учёбе. А что он? Подросток защищается от этой реакции, как может: саботажем, равнодушием, агрессией, болезнями.

Не секрет, что дети бояться «провалиться», оказаться «дураками», разочаровать своих родителей. О том, как следует себя вести в момент подготовки к экзамену, рассказывает медицинский психолог Ульяновской областной клинической наркологической больницы Елена Макарова.

- Родители, необходимо успокоиться. Дети чувствуют Ваше состояние. Поймите, небо не упадет на землю, даже если ребенок сдаст экзамен хуже, чем хотелось бы. Советую оберегать ребенка от лишних стрессов. Окружите его заботой, приготовьте покушать то, что он любит, отправьте погулять, рассмешите. Можно сделать ему массаж головы и шеи, чтобы снять напряжение. Скажите ребенку, что верите в него и сильно любите. Помните, что самое главное заботиться, а не брать его ответственность на себя. Это не ваш экзамен на «хорошие результаты воспитания», - говорит Елена Макарова.

Психолог отмечает, что прежде, чем начать подготовку к экзаменам, следует подготовить рабочее место. Надо продумать все до мелочей: ничего не должно отвлекать от занятий. Все необходимое должно быть под рукой: учебники, пособия, тетради или бумага для записей и другое.

Желательно продумать порядок подготовки к экзаменам: составить план, в котором постараться определить объем материала для ежедневных занятий, с учетом имеющегося на подготовку к экзамену времени. Не забывайте чередовать работу и отдых: 40 минут занятий, 10 минут – отдых.

- Учащиеся, не старайтесь выучить весь текст наизусть. Важно понять материал, поэтому концентрируйте внимание на ключевых мыслях и понятиях. Обязательно посетите консультацию к экзамену, на которой сможете выяснить имеющиеся вопросы по экзаменационному материалу, получить рекомендации учителя. День до экзаменов лучше посвятить сохранению хорошего физического состояния и психологического самочувствия. Необходимо прекратить всяческую подготовку, дабы избежать эффекта «каши в голове». В этот день необходимо выбрать щадящий режим: побольше отдыхать, избегать сильных физических и умственных нагрузок, провести время в хорошей компании. В ночь перед экзаменом очень важно выспаться, - советует психолог.

Елена Макарова отмечает, что все необходимые приготовления для экзаменационного дня стоит провести не утром в день экзамена, а накануне: подготовить одежду, сложить необходимые документы, письменные принадлежности.