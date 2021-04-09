Мышиная лихорадка в Татарстане: где можно заразиться

Особенно опасны мыши с мая по декабрь каждого года. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, более известная под названием «мышиная лихорадка», – острая природно-очаговая вирусная инфекция человека с характерным поражением почек.

Заболеваемость ГЛПС, по данным пресс-службы Роспотребнадзора РТ, характеризуется выраженной сезонностью: с мая по декабрь, 80% заболевших – мужчины наиболее активного возраста, от 16 до 50 лет. Реже заболевают дети (5%), женщины и лица пожилого возраста.

2020 году в Татарстане зарегистрировано 449 случаев заболевания ГЛПС, что в 2,5 раза ниже показателя 2019 года, когда заразились 1098 жителей республики.

ГДЕ МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ

В Татарстане основным резервуаром, переносчиком и источником заражения людей являются европейские рыжие полевки. Вирус содержится в их крови и наиболее интенсивно выделяется из их организма с мочой, калом и со слюной.

Ведущий путь инфицирования человека – воздушно-пылевой, когда высохшие выделения грызунов поднимаются в воздух с пылью при уборке помещения, валке леса, сборе хвороста для костра, работе с сеном, а также во время курения и приема пищи немытыми руками. Большая часть заражений происходит во время прогулок в лес, сбора грибов, ягод, листьев, рыбалки.

- От человека к человеку инфекция не передается, - заявили специалисты Роспотребнадзора республики.

КАК ПРОТЕКАЕТ БОЛЕЗНЬ

От момента заражения до появления первых признаков заболевания проходит 7—14 дней, максимально до 40 дней. Начало заболевания похоже на обычную острую респираторную инфекцию — повышается температура тела, появляется головная боль, боли в мышцах, общая слабость, иногда тошнота, рвота и жидкий стул.

У некоторых больных отмечаются заложенность носа, кашель, склерит, кратковременное ухудшение зрения в виде тумана и «мушек» перед глазами, боль в глазных яблоках. На 3-5-й день болезни к перечисленным симптомам присоединяются боли в пояснице и животе, иногда на коже появляется геморрагическая сыпь.

Нарушается функция почек в виде уменьшения объема мочи, беспокоит жажда, сухость во рту, икота. Возможны носовые кровотечения. При появлении первых признаков заболевания нужно как можно быстрее обратиться к врачу. Лечение проводится только в стационаре, самолечение опасно.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ

Для того, чтобы не заразиться специалисты Роспотребнадзора Татарстана советуют придерживаться ряда правил:

— проводить плановое истребление грызунов с помощью отравленной приманки и мышеловок два раза в год — весной до начала сезона и осенью, погибших зверьков нужно убирать в перчатках и в респираторе, сжигать или закапывать на глубину не менее 50 сантиметров;

— не допускать свалок из пищевых отходов, ботвы, травы и строительного мусора в садах и прилегающих к ним территориях, которые могут стать местом обитания грызунов;

— уборку помещений дач и садовых домиков проводить в медицинской маске или марлевой повязке, влажным способом с применением дезинфицирующих растворов; весной помещение надо проветривать, а постельные принадлежности проглаживать утюгом или просушивать на солнце в течение 3-5 часов;

— при заготовке и перевозке сена, соломы, кормов, дров из леса, работе с землей необходимо соблюдать правила личной гигиены — работать в рукавицах, одевать медицинскую маску или марлевую повязку, защищающую рот и нос, не курить и не принимать пищу, после окончания работ - тщательно мыть руки с мылом;

— при посещении леса, во время пикников, в туристических походах для отдыха и ночевок выбирать места на опушке леса или поляне, избегать захламленных участков с обильным кустарником или поваленными деревьями, на землю стелить одеяло или другую плотную ткань; при сборе хвороста - прикрывать рот и нос марлевой повязкой или платком, сложенным в несколько слоев;

— не оставлять продукты питания в доступных для грызунов местах, хранить их в закрытой таре, уничтожать продукты в случае порчи грызунами;

— при употреблении овощей и фруктов в сыром виде необходимо тщательно промывать их водой и обдавать кипятком.

— строго соблюдайте правила личной гигиены: во время посещения леса, на рыбалке, охоте мойте руки перед приемом пищи и курением, не трогайте зверьков или их трупы.

ГЛПС наносит серьезный ущерб здоровью и приводит к тяжелым осложнениям. Соблюдение элементарных гигиенических правил при посещении леса и работе на садовом участке предохранит Вас от заболевания.

При появлении первых признаков заболевания рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью, так как при своевременном начатом лечении болезнь протекает легче, и трудоспособность восстанавливается быстрее.