В Татарстане потеплеет до +19 градусов

Через несколько дней в республике установится спокойная малооблачная и очень теплая погода. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В пятницу и субботу – 9 и 10 апреля, регион будет находиться под влиянием волновых фронтальных разделов. Поэтому ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, а ночью местами и в виде мокрого снега, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По его прогнозам, в пятницу днем температура воздуха в республике поднимется до +13 градусов, по крайне мере на крайнем юго-востоке региона. В субботу же столбики термометров могут показать и +15, здесь речь идет именно о восточных районах.

Далее в воскресенье, 11 апреля, днем на фоне роста атмосферного давления в Татарстане местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха при этом будет в пределах от +7 до +12 градусов, а на востоке дело может дойти и до +16.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели под влиянием антициклона в республике установится спокойная малооблачная и очень теплая погода - ожидается от +14 до +19 градусов.