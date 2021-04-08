Салют и «Бессмертный полк»: на празднование Дня Победы 9 мая 2021 года в Казани хотят потратить 43,2 миллиона рублей

После коронавирусного перерыва участники акции "Бессмертный полк" снова выйдут на центральные улицы Казани. Фото: Алина НИЗАМОВА

На празднование Дня Победы 9 мая 2021 года в Казани хотят потратить 43 217 900 рублей. Такова начальная цена размещенного на сайте госзакупок тендера. В время проведения торгов, которые должны пройти уже в эту пятницу, 9 апреля, указанная стоимость может еще и понизиться.

Согласно технической документации тендера на площади Тысячелетия будут организованы концерты длительностью 2 часа 30 минут днем и 3 часа вечером. Как и раньше помимо сцены там установят экраны для прямой трансляции.

В КРК «Пирамида» проведут отдельный двухчасовой концерт и торжественный прием для ветеранов Великой Отечественной войны.

В парке Победы, в свою очередь, концертные выступления должны продлиться не менее 4 часов. Пройдет там и традиционное возложение цветов. Не обойдется и без фестиваляь «Фанфары победы». Духовые оркестры будут выступать около 3 часов кряду.

Помимо всего этого, празднование Дня Победы 9 мая 2021 года в Казани предполагает и организацию шествия участников акции «Бессмертный полк». Напомним, в прошлом году ее отменили из-за пандемии коронавируса.

А как же традиционный салют? Будет и это. Он прогремит в небе над акваторией реки Казанка около Кремлевской дамбы. Салют продлится четыре минуты.