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Общество8 апреля 2021 14:48

Салют и «Бессмертный полк»: на празднование Дня Победы 9 мая 2021 года в Казани хотят потратить 43,2 миллиона рублей

Исполнителя, который займется подготовкой празднования Дня Победы 9 мая 2021 года в Казани, выберут уже в эту пятницу
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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После коронавирусного перерыва участники акции "Бессмертный полк" снова выйдут на центральные улицы Казани.

После коронавирусного перерыва участники акции "Бессмертный полк" снова выйдут на центральные улицы Казани.

Фото: Алина НИЗАМОВА

На празднование Дня Победы 9 мая 2021 года в Казани хотят потратить 43 217 900 рублей. Такова начальная цена размещенного на сайте госзакупок тендера. В время проведения торгов, которые должны пройти уже в эту пятницу, 9 апреля, указанная стоимость может еще и понизиться.

Согласно технической документации тендера на площади Тысячелетия будут организованы концерты длительностью 2 часа 30 минут днем и 3 часа вечером. Как и раньше помимо сцены там установят экраны для прямой трансляции.

В КРК «Пирамида» проведут отдельный двухчасовой концерт и торжественный прием для ветеранов Великой Отечественной войны.

В парке Победы, в свою очередь, концертные выступления должны продлиться не менее 4 часов. Пройдет там и традиционное возложение цветов. Не обойдется и без фестиваляь «Фанфары победы». Духовые оркестры будут выступать около 3 часов кряду.

Помимо всего этого, празднование Дня Победы 9 мая 2021 года в Казани предполагает и организацию шествия участников акции «Бессмертный полк». Напомним, в прошлом году ее отменили из-за пандемии коронавируса.

А как же традиционный салют? Будет и это. Он прогремит в небе над акваторией реки Казанка около Кремлевской дамбы. Салют продлится четыре минуты.

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