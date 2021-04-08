Актер Артем Сучков: «Погрузиться в девяностые было безумно интересно»

Фото: ТНТ.

12 апреля на ТНТ большая премьера: покажут сериал «Милиционер с Рублевки», приквел одного из самых популярных комедийных сериалов России – «Полицейского с Рублевки». Предыстория расскажет о молодых годах полковника Яковлева, которые пришлись на дикие девяностые. Яковлева в «Милиционере с Рублевки» сыграет Артем Сучков – молодой актер, известный по фильмам «Чего хочет Слава?» Оксаны Бычковой, трилогии «Гоголь» Егора Баранова и сериалам «Водоворот», «Проект «Анна Николаевна».

Мы расспросили Артема о том, сложно ли ему было играть всеми любимого персонажа в молодости, и о девяностых, которые в сериале предстанут хоть и абсурдными, но романтичными.

– Приятно было возвращаться к роли Володи Яковлева, но уже в самостоятельном проекте, а не во флешбэках?

– Приятно? Сложно подобрать подходящие слово, чтобы описать всю палитру чувств, которую я испытал после прочтения пилотной серии сериала. Счастлив, наверное, подходит лучше.

– Насколько сложно играть другую версию всеми любимого персонажа? Вы старались в чём-то повторять Сергея Бурунова или больше хотели внести в героя что-то своё?

– Начнём с того, что я не играл взрослого Яковлева, его играл другой артист, поэтому сравнивать не могу. Я не старался повторять или вносить что-то новое, я старался сделать то, что было написано в сценарии и то, что говорил мне режиссёр. Конечно, мы экспериментировали, что-то придумывали, снимали разные варианты. Но то, что в итоге вошло в монтаж, я увижу вместе с вами 12 апреля.

– Действие сериала происходит в лихие девяностые, как сказал сценарист Илья Куликов, «в эпоху пейджеров, варёнок и видеокассет». Вы эти времена застали лишь ребёнком. Насколько вас увлекло это погружение? Какое самое мощное впечатления от такой машины времени, когда Моргенштерн меняется на «Комбинацию», а AirPods – на кассетный плеер?

– В провинциальных городах эта эпоха несколько затянулась, в некоторых из них ее характерные черты можно встретить даже сейчас. Ну а если без шуток, то, конечно, погрузиться в девяностые было безумно интересно. Снова поиграть в денди, сфотографироваться на «полароид», прокатиться на запорожце, купить пару билетов МММ - в общем, перечислять можно бесконечно. Огромное спасибо всей команде LegioFelix за это путешествие!

– Эта роль не требует от вас каких-то мощных физический испытаний, как это было в «Последнем герое» или даже изменений во внешности, как в том же «Гоголе2. А какие проекты вам ближе: где постоянно нужен какой-то профессиональный челлендж или где есть возможность и самому получить удовольствие, и зрителя порадовать?

– Не могу с вами согласиться. Любая роль требует большой внутренней работы и больших энергетических затрат, и не в усах тут дело. Но удовольствие я получал невероятное, и, надеюсь, зрители его тоже получат.

– С каждым годом ваша востребованность как актера растет и растет, только за последний год выходит кучапроектов с вашим участием: «Водоворот», «Чего хочет Слава?», «Проект Анна Николаевна», «Милиционер с Рублёвки». Когда вы вообще успеваете проводить время с семьей? Даже семейный влог пришлось пока поставить на паузу, как организуете свой график вне работы?

– В плане работы я человек ненасытный, даже сейчас мне кажется, что работаю мало. На мою занятость пока жалоб от семьи не поступало.Вообще мы стараемся ничего не планировать, всегда делаем то, что хотим в данный момент. Одним словом, мы за спонтанные решения.

– Недавно вы выкладывали фото с сыном, где вы гоняли на картах в Нижнем Новгороде. Как часто удается бывать в родном городе? Когда приезжаете, куда идёте в первую очередь? У вас есть своё «место силы» в городе, помимо дома?

– «Гоняли», конечно, очень громко сказано, скорее это было знакомство нашего сына с картингом. В момент, когда было сделано фото, он как раз говорил, что больше сюда не придёт. В Нижний Новгород мы ездим довольно часто - расстояние позволяет. Очень любим ездить в Дивеево, но после карантина ещё ни разу там не были.

Смотрите «Милиционер с Рублевки» с 12 апреля в 21.00 на ТНТ.