Клещи в Татарстане 2021: Что делать в случае укуса

В прошлом году клещи покусали более 9 тысяч татарстанцев, в 2019 - свыше 11 тысяч человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

С наступлением весны появляется одна из главных проблем теплых месяцев в России - просыпаются клещи. Опасные паразиты, переносящие серьезные болезни как правило активизируются в конце марта - начале апреля, в зависимости от температуры воздуха и почвы.

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛО ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ В ПРЕЖНИЕ ГОДЫ

Пока на территории Татарстана случаев укуса клещей в 2021 году не зарегистрировано. В прошлом же году а весь период в республике, по данным регионального Роспотребнадзора, зарегистрировано 9462 обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей, что на 17,8 % ниже аналогичного показателя 2019 года, когда клещи укусили 11479 человек. Такое снижение можно объяснить не малой активностью насекомых, а введенному весной прошлого года режиму самоизоляции из-за коронавируса.

В сезон активности клещей проводятся акарицидные обработки территорий, часто посещаемых населением, с осуществлением контроля эффективности обработок. Всего в 2020 году акарицидными обработками охвачено 2293,5 гектар открытых территорий республики, в том числе в летних оздоровительных учреждениях на площади 627 гектар.

Продолжается контроль за проведением вакцино- и серопрофилактики клещевого вирусного энцефалита. Всего в 2020 год в республике привито против КВЭ 8008 человек, получили противоклещевой иммуноглобулин 2045 пострадавших от укусов клещами.

Обеспечена готовность лабораторной базы по исследованию клещей, постоянно проводится мониторинг клещей из окружающей среды. Так, в минувшем году исследовано 209 таких насекомых. Также исследовали 4620 паразитов, снятых с людей. Вирус клещевого вирусного энцефалита обнаружен в 0,06% исследованных клещах, снятых с людей, возбудители боррелиоза – в 23,7%. Из внешней среды клещей, инфицированных КВЭ, не выявлено; боррелии обнаружены в 5,9% клещей.

no_title. Фото: Мария ЛЕНЦ

ЧЕМ ОПАСНЫ КЛЕЩИ И БОЛЕЗНИ, КОТОРЫЕ ОНИ ПЕРЕНОСЯТ

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

Возбудители клещевых инфекций передаются человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной. Заражение может произойти при посещении эндемичных территорий в лесах, лесопарках, на индивидуальных садово-огородных участках; при заносе клещей в жилище на одежде, с цветами, на шерсти домашних животных, при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса.

КАК РАСПОЗНАТЬ БОЛЕЗНЬ

Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность, связанная с периодом наибольшей активности клещей. Инкубационный (скрытый) период длится чаще 10-14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней. Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей. Внешний вид больного характерен – лицо гиперемировано, гиперемия нередко распространяется на туловище.

Заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола. Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу – работники леспромхозов, геологоразведочных партий, строители автомобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач, топографы, охотники, туристы. Горожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках.

МОЖНО ЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ БОЛЕЗНЬ

Заболевание клещевым вирусным энцефалитом можно предупредить с помощью неспецифической и специфической профилактики.

Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов (для организованных контингентов) или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник, рукава, под брюки. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.

no_title. Фото: Евгения ГУСЕВА

Для защиты от клещей используют отпугивающие и уничтожающие их средства – акарицидно-репеллентные и акарицидные, которыми обрабатывают одежду. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КЛЕЩ ПРИСОСАЛСЯ

Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности членистоногих, должен каждые 15 минут осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а также шерсть домашних питомцев.

Если обнаружен присосавшийся клещ, то извлечь его следует в травматологическом пункте или поликлинике по месту жительства. При отсутствии возможности обратиться за медицинской помощью, снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

КАК УДАЛИТЬ КЛЕЩА

При удалении клеща специалисты Роспотребнадзора Татарстана советуют соблюдать следующие рекомендации:

· захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности кожи повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов,

· место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон),

· после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом,

· если осталась черная точка т.е. ротовой аппарат остался в коже обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

no_title. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КУДА ОТВЕЗТИ КЛЕЩА НА ИССЛЕДОВАНИЕ

Извлеченного клеща упаковать в герметично закрывающуюся тару и доставить его на исследование на клещевые инфекции на возмездной основе в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» по адресу: Казань, улица Сеченова, дом 13а.

- Информацию по условиям доставки, требованиям к упаковке и оплате, о получении результатов, стоимости услуг можно узнать по телефонам 2217912, 2217907,а также на официальном сайте, - советуют в пресс-службе Роспотребнадзора РТ.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Меры специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита включают:

- профилактические прививки против клещевого энцефалита для лиц, по виду деятельности или роду занятий, связанных с пребыванием на эндемичных территориях, а также лицам, выезжающим в природные очаги;

- серопрофилактику человеческим иммуноглобулином против КВЭ не позднее 96 часов после присасывания клеща лицам, обратившимся по поводу укуса клещом на эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту территории или при обнаружении вируса клещевого энцефалита в присосавшемся клеще.

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА В ТАТАРСТАНЕ

Важно помнить, что вакцинация является самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита. В России зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Прививку против клещевого энцефалита можно сделать в медицинских организациях, оказывающих указанную услугу, после консультации врача-терапевта.

no_title. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Курс вакцинации против КВЭ следует проводить заранее. Он состоит из 2 прививок, интервал между ними 5-7 месяцев. Минимальный интервал между прививками 1-2 месяца. Вакцинация должна завершиться за две недели до выезда в природный очаг инфекции, ревакцинация проводится через год.