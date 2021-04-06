«Будь моим Кириллом»: в прокат выходит комедия о поисках настоящего счастья

Фото: ТНТ.

8 апреля в прокат выходит легкая романтическая комедия «Будь моим Кириллом» производства компании Good Story Media и телеканала ТНТ. Неуверенная в себе девушка Саша врет семье, что встречается с красавчиком Кириллом, хотя он – всего лишь ее тренер по бегу, с которым она боится даже заговорить. Лучший друг и муж ее сестры Паша знает правду, но у него и своих проблем хватает – у них с женой уже год не было секса. Записавшись вместе на беготерапию, Саша и Паша решают, что смогут убежать от проблем вместе.

Пашу в фильме сыграл Виталийс Семеновс – актер театра и кино. Мы поговорили с ним о его дебюте в «серьезном» фильме, процессе съемок и о том, чем комедия будет интересна российскому зрителю.

– Роль в фильме «Будь моим Кириллом» – ваша первая большая роль в кино. Расскажите, какие впечатления от съемок, как все прошло, что больше всего запомнилось?

– Да, это моя первая большая роль в кино, чему я очень рад. Впечатления от съемок позитивные – для меня это интересный опыт. Было комфортно работать с группой, режиссером, креативным продюсером – в целом все проходило легко и естественно, не надо было тратить силы на преодоление каких-то социальных барьеров. На площадке всегда было много прикольных моментов и шуток. В общем, все прошло просто замечательно.

– Как готовились к первой серьезной роли в кино?

– Прочитал сценарий и попытался понять своего героя. Несмотря на такой специфический для зрителя событийный ряд, сценарий мне понравился – я любитель черного и даже парадоксального юмора, поэтому, читая сценарий, даже несколько раз смеялся в голос. Такая реакция – классный показатель, я понимал, что Паша – это однозначно «мой» персонаж, герой, которого я точно могу сыграть, потому что чувствую и понимаю его. И не буду врать, раньше у меня не было таких приятных ощущений, а тут оно появилось сразу, и меня это подкупило. В фильме нет злых героев, потому что это добрая комедия, где персонажи просто совершают какие-то очевидные глупости, обусловленные их наивностью и добротой.

– Что было самым сложным в ходе съемок фильма?

– Никаких серьезных проблем не возникало. Съемочный период был комфортным: мы нашли общий язык и с группой, и с партнерами, и с режиссером. Единственное, что было нелегко – это технические моменты: например, работа с камерой. К сожалению, этому не учат в институте, и артист потом сам каким-то образом набирает этот опыт на съемочных площадках и в небольших ролях. Но в целом съемки прошли без драмы, гладко и комфортно для всех.

– Расскажите про своего героя, вы с ним похожи?

– Паша – «мой» герой, это определенно «моя» роль, потому что в его натуре есть грани моего характера. Например, он всегда пытается снять напряжение в каких-то ситуациях, веселит людей и шутит. У меня тоже есть такое качество – я люблю располагать людей к себе с помощью юмора и шуток. Еще Паша любит поесть – я тоже; у него позитивный взгляд на жизнь, он понимает, как быть в гармонии с собой и окружающими, а также умеет снимать «остроту» сложных ситуаций. Он легкий человек – это главная черта, в которой мы с ним схожи.

– В социальных сетях вы пишите, что боитесь увидеть себя на большом экране. Почему?

– Мы снимали в течение 19 смен, отпраздновали конец съемок, обнялись и расстались на год. Потом прошла будто бы целая жизнь, и тут выходит тот самый фильм. Я не знаю, что там: как его смонтировали и как все вышло – я был по ту сторону камеры. Думаю, в таком случае нормально волноваться, что и не скрываю. Я свой самый большой критик, меня абсолютно не пугает, кто и что про меня скажет, но важно то, что я сам подумаю про себя и свою работу в фильме.

– О чем, на ваш взгляд, фильм «Будь моим Кириллом», и чем он будет интересен российскому зрителю?

– Фильм затрагивает такую тему, как психология идентичности, когда человек пытается ответить на вопросы: Кто я? В чем моя жизненная миссия? Чего я хочу? Саша обесценивает себя, делает из Кирилла кумира, через которого пытается полюбить саму себя и найти истинное «я». Мой герой постоянно пытается угодить своей жене, но у него все никак это не получается, и он не понимает, что любовь нельзя вымолить, выторговать, сколько бы ты ни пытался. В конце концов Саша и Паша приходят к выводу о том, что они и были теми самыми людьми друг для друга, которым просто хорошо вдвоем, что не нужно притворяться, а можно просто быть самим собой. Мы все привыкли подстраиваться под ситуации в жизни, носить маски, бродить в иллюзиях и ожиданиях, из-за чего потом все страдаем. На мой взгляд, фильм учить упрощать сложные жизненные ситуации и окружать себя теми людьми, для которых ты дорог и ценен, которые любят тебя за то, каким ты являешься на самом деле.

– Как у вас, как актера театра и кино, прошел 2020-й год? Почувствовали сложности в работе?

– 2020 год прошел у меня хорошо. Я очень благодарен своему театру, нашему директору – Кириллу Игоревичу Кроку и нашему художественному руководителю – Римасму Туминасу, потому что они нас очень поддержали, я имею ввиду финансово. Мы исправно получали зарплату, поэтому было приятно осознавать, что о тебе заботятся. Во время карантина все было отлично: я мог себе позволить заниматься спортом, гулять, читать, смотреть фильмы, развиваться, и у меня не было ощущения, что я заперт и что жизнь проходит мимо. Я просто принял эту ситуацию. Это обстоятельства, которые были выше нас всех, и мы были не в силах на них повлиять.

– Как проводите свободное от съемок время?

– Я по-разному провожу время. Иногда даже могу позволить себе ничего не делать и просто лежать или что-то читать. Люблю придумывать – пишу сценарии коротких метров, которые я бы хотел снять в будущем.

– Что вас вдохновляет и мотивирует?

– Люблю читать автобиографии, при этом совершенно не важно кого именно – просто людей, которые в жизни что-то сделали. Люблю читать истории успеха, когда у людей что-то получается, но в то же время мне нравится читать и про поражения, неудачи разных личностей: как они преодолевают трудности и сложные обстоятельства. Читаешь, а потом понимаешь, что и ты можешь сделать намного больше – все реально, все возможно.

– Какие у вас планы на будущее? Возможно, уже есть новые проекты, которыми порадуете зрителей?

– Планы есть, их много и они разные. Хочется интересных и разноплановых ролей в кино, сейчас много проектов, в которых можно принять участие. Для меня кино – возможность встречаться и знакомиться с новыми, интересными людьми, благодаря чему растет круг знакомств, ты узнаешь новых личностей, посещаешь разные места. Кино – это новый вызов и новый опыт, и во мне это вызывает неподдельный творческий интерес развиваться, работать, общаться, узнавать, учиться, шлифовать свое мастерство и снова учиться. Поэтому планов на будущее очень много.

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