В Ульяновске убийц братьев-ритуальщиков суд приговорил к 35 годам колонии и выплате 11 миллионов рублей

В суде было доказано, что к убийству привела конкуренция на местном рынке ритуальных услуг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двух братьев-ритуальщиков убили в собственной мастерской еще в январе 2016 году, они занимались в поселке Карсун изготовлением надгробных памятников. Неизвестные расстреляли их их обрезали и добили ножом. Расправились с братьями по одиночке. Одного застали на улице, второго в цехе. Там их тела потом и нашли правоохранители. Они возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, совершенное группой лиц из корыстных побуждений".

Убитые в 2016 году братья. Фото: соцсети

Искали подозреваемых среди конкурентов братьев-ритуальщиков, с которыми они конфликтовали. Но доказательств для того, чтобы предъявить тогда обвинения, не хватило. Вроде было можно сказать, что дело так и останется нераскрытым. Но спустя годы следователи решили провести ольфакторную экспертизу, то есть найти преступников по оставленному ими запахами.

К тому же эксперт-криминалист скрупулезно их собрал с машины и одежды убитых. Все это время они хранились в лаборатории. Запахи приобщили к делу, когда стало известно, что к убийству братьев может быть причастен один из их знакомых ритуальщиков. Все совпало. Мало того, их анализ дал понять, что в расправе участвовали несколько человек. В итоге двоих из них опознали благодаря именно ольфакторной судебной экспертизе.

- По результатам рассмотрения данного уголовного дела в суде коллегия присяжных заседателей признала указанных лиц виновными. Им назначено наказание в виде 18 и 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также они должны выплатить каждый по 5,5 миллионов рублей родственникам погибших, - сообщили в следственном комитете Ульяновской области.

Интересно, что остальные участники расправы над братьями-ритуальщиками пока не установлены.