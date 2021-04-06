В Национальной библиотеке Татарстана презентовали новую книгу «Неизведанное Поволжье 3.0»

Вот такую книгу создали сами туристы. Фото предоставлено "Ростелеком"

В Национальной библиотеке Татарстана в минувшие выходные вручили 15 экземпляров удивительной фотокниги «Неизведанное Поволжье 3.0». Авторами этого проекта стали простые жители многих регионов России: Кировской, Нижегородской, Самарской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской областей, республик Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Башкортостан, Мордовия и Удмуртия. Среди соавторов этого суперальбома трое татарстанцев - корреспондент «Комсомольской правды» в Казани Лидия Кирьянова, историк и краевед Леонид Абрамов и патриотка своего родного края Нинель Садреева. В книгу вошли присланные на конкурс работы, в которых авторы рассказывали, прославляли малую родину.

Конкурс творческих работ «Неизведанное Поволжье 3.0» проводился с целью познакомить всех желающих с достопримечательностями и культурными традициями регионов, входящих в Приволжский федеральный округ. Но сейчас туристы стали более требовательными и предпочитают выбирать малоизвестные маршруты. Вот и открывают они для себя совершенно новые места, куда еще не ступала нога в кроссовке «продвинутого» туриста.

- В нашем Татарстане еще много таких мест, наполненных старинными преданиями, удивительной атмосферой веков и почти забытыми в нынешнее время ремеслами, - считает Лидия Кирьянова. - Многие, собираясь в поездки, находят в Интернете или справочниках какие-то уже известные маршруты, читают собранную информацию про этот край, получают необходимый исторический минимум. Но есть те, кто готов сам стать первооткрывателем. В наше время трудно найти места, куда еще не ступала нога человека. Но открыть для всех малоизученные и малоизвестные маршруты, самому искать интересные и любопытные факты - это до сих пор прерогатива искателей!

Соавторы книги во время церемонии передачи издания в Национальную библиотеку РТ. Фото предоставлено "Ростелеком"

Одно из таких мест уже давно скрыто от глаз людей под водой - в 2019 году обмелела Волга, и перед глазами прохожих предстала мостовая, которая вела от Казанского железнодорожного вокзала в Бишбалту - так издавна называли место, где еще с времен Петра I строились корабли. Позднее верфи пропали, но на территории Бишбалты стояли склады и грузовая пристань, куда по Волге доставляли грузы и нефть. Вот эту сохранившуюся дорогу и запечатлела камера Лидии Кирьяновой, а путь, скрывавшийся под толщей воды, она назвала «Казанская Атлантида». Этот фоторепортаж стал лучшей работой в регионе Республика Татарстан.

Книгу собирались издавать еще в 2020 году, но пандемия отложила это событие. Может, всё и к лучшему - в Казани открыли Национальную библиотеку РТ, в которой собраны миллионы томов научной, приключенческой, исторической литературы и многих других жанров.

- Очень символично, что новую книгу мы получили во время проведения фестиваля «Jadidfest: Казань - город на воде», - поблагодарила всех директор Национальной библиотеки Татарстана Мадина Тимерзянова. - Это будет очень ценная жемчужина в нашей коллекции. Красочная, с прекрасными фотографиями и с подробными рассказами о природных, культурных, исторических местах нашей родины. Спасибо большое!