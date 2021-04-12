Кто лучше знает город: как я проспорил жене и ее смартфону

Попробуй найти дорогу в незнакомое место без подсказок! Фото: Илья СТРЕБКОВ

Моя жена постоянно включает в машине Яндекс.Карты. Вот всегда, даже когда в магазин едет! Сначала открывает приложение в телефоне и только тогда отправляется в путь. На мои вечные расспросы о том, зачем нужны карты, если ты и так дорогу знаешь, она пожимает плечами и говорит, а может там где авария или дорогу перекопали, гаджет все подскажет.

Жена не представляет дороги без такого помощника Фото: Илья СТРЕБКОВ

Я, если честно, навигаторам не всегда доверял. Помню как-то ехал из Казани через Чувашию, завел меня искусственный интеллект на проселочную дорогу, где не то что разделительных полос, асфальта не было, а мне при этом усердно твердили «поверните налево на развязку». Правда, пользовался я тогда еще «доисторическим» навигатором, который купил в магазине. Сейчас все проще, скачал себе приложение и пользуешься, если надо. И я порой включаю, но редко. Помощник хороший, признаю, но только постоянно что-то говорит, предупреждает, а это отвлекает от дороги.

Недавно друзья позвали нас с женой в гости. Они сняли дом на окраине Казани. Супруга сразу же начала загружать адрес в свое любимое приложение. Говорю, зачем? Сейчас посмотрим в интернете, что там рядом, и поедем спокойно. А дальше, если что, спросим у кого-нибудь. Жене идея не понравилась и решили мы поехать на разных машинах, а заодно поспорить, кто в итоге приедет быстрее: супруга с Яндекс.Картами или я со своим знанием всех дорог в голове.

Выезжать решили от работы. Трудимся мы в одной редакции, так что это вполне удобно. Рабочий офис у нас около метро Яшьлек. Дом, куда нас позвали, находился на улице Дорожной. Пока жена вбивала адрес в телефон и нажимала кнопку «Поехали», я спокойно глянул в интернете, где это примерно находится, и рванул. Раньше поеду – быстрее приеду. К моему удивлению, супруга, догнав меня на светофоре, повернула в сторону проспекта Победы, я же двинулся через центр.

Думал, так будет быстрее. Но я и представить не мог, в какие пробки попаду. Минут 20 стоял, любовался видами казанского Кремля и надеялся, что жена тоже попадет в пробку. Миновав дорожный затор, я начал быстро приближаться к цели. Все, казалось, шло хорошо, пока я не оказался на Магистральной улице. Ее знает каждый казанский автомобилист и обычно вспоминает недобрым словом. Еще пару лет назад Магистральная лидировала в рейтинге убитых дорог столицы Татарстана, а ямы там были такие, что машина могла в них целиком уместиться. Сейчас улицу отремонтировали, но осадок, как говорится, остался.

Интересно, куда я еду?... Фото: Илья СТРЕБКОВ

Еду дальше, начались какие-то поселковые дома. Тут уже задумался: может, все же ошибка в маршруте. Решил позвонить супруге. Спрашиваю: «Ты Магистральную уже проехала? Или все еще по пробкам?». Ответ меня шокировал: «Какая Магистральная? Ты куда вообще уехал? Я спокойно развернулась у Агропарка и еду на Мамадышский тракт, Яндекс.Карты говорят, что через 12 минут буду на месте».

Так, стоп, какой Мамадышский тракт, подумал я, это же совершенно другой конец города. На всякий случай спрашиваю у прохожего, есть здесь поблизости Дорожная улица. Тот подтвердил: «Да, проедете метров 600, и она как раз будет». «Ура!», прокричал мой внутренний голос: пока жена не пойми где, я приеду и уже начну шашлыки жарить.

Как же я ошибался. Дороги, по которым я пробирался к дому оказались не лучшего качества. Да что там, по факту одна сплошная лужа, под которой не было видно ям. В итоге я все же добрался до нужного дома. Улица и номер совпадают. Радостный звоню жене: «Ну и где ты? Я уже на месте, вот подъехал, а тут никого». В ответ слышу: «Ты куда приехал-то? Я уже минут 15 как добралась, в доме сижу».

«Ты шутишь что ли? Куда машину спрятала? Выходите давайте, встречайте». Но встречать никто не вышел. Как выяснилось, и я, и супруга, приехали по точному адресу. Вот только поселки разные. Жена приехала на Дорожную улицу в Больших Клыках, а я укатил в Отары. Пришлось признавать поражение.

А жена уже на месте! Фото: Илья СТРЕБКОВ

Вернувшись к машине, получил очередной сюрприз. Спустило колесо. Пока я возился с ним, начало темнеть. Я представил, что мне опять надо будет ехать через центр. Заглянул в интернет и ахнул: весь центр в 9-балльных пробках.

Отчаявшись, включаю Яндекс.Карты и слышу долгожданное: «Найден более быстрый маршрут». Смотрю: а действительно, и пробок нет почти. Уже через 15 минут я был на проспекте Победы, а оттуда до места назначения не более получаса.

Еще и колесо спустило! Фото: Илья СТРЕБКОВ

Гоню, как могу, хотя электронный помощник постоянно сигнализирует, что я превышаю скорость. Ладно, не буду ссориться с приложением, сбавляю скорость. Как в поговорке – тише едешь, дальше будешь. В итоге я добрался до места назначения на два часа позже супруги и проиграл спор.

Наконец-то вместе! Фото: Илья СТРЕБКОВ

Впрочем, урок я усвоил на всю жизнь. Можно прекрасно знать все городские дороги, но не стоит смущаться периодически спрашивать совета у «штурмана» в смартфоне, тем более, что навигатор теперь есть и в Яндекс.Картах – приложении, которое найдется даже у пешеходов. Хуже как водитель никто от таких подсказок не станет.