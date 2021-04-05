Звездопад в Казани: Где и когда можно будет наблюдать метеорный поток

Фото: Сергей УЛЬИХИН.

Директор Астрономической обсерватории имени В.П.Энгельгардта Казанского федерального университета, профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев объяснил, какие астрономические объекты будут хорошо видны в апреле. В частности, можно будет своими глазами увидеть звездопады.

- С 14 по 30 апреля можно будет увидеть первый весенний звездопад Лириды. Свое название этот метеорный поток получил от созвездия Лира, в котором находится его радиант. Лириды наблюдают уже более 2,5 тысяч лет. Если раньше это был сильный поток, то сейчас в атмосферу залетает всего 18 метеоров в час. Напомню, что метеорные потоки – это облака пыли, оставленные крупными космическими телами. В эти пылевые облака попадает Земля, двигаясь по своей орбите. Мы видим не сами сгорающие частицы, а светящийся воздух, который они ионизируют при сгорании на высоте 80 км. То есть "падающие звезды" – это по сути ионизированный воздух. Считается, что метеорный поток Лириды образовался от кометы Тэтчер. Но она названа не в честь премьер-министра Великобритании, а в честь своего первооткрывателя, астронома-любителя Tэтчepа, – рассказал Юрий Нефедьев.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ.

Он также сообщил, когда лучше наблюдать за небесными объектами. По словам профессора, самое оптимальное время - 2-3 часа ночи.

- В апреле в зените будет находиться созвездие Большая медведица, условия для наблюдения остальных небесных объектов не самые лучшие, – говорит ученый. – Что касается планет, то в этом месяце на небе видны только три: Марс – его можно наблюдать на западной стороне небосклона вечером, Юпитер и Сатурн – они появляются на востоке утром, а потом исчезают в дневном свете. Апрельские ночи уже короткие по продолжительности, тем не менее они хороши для наблюдений. Атмосфера (если ночь ясная) бывает особенно чистой весной, прозрачной, а погода достаточно теплой.