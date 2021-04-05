Стало известно, какая погода ожидает Татарстан с 6 по 10 апреля

Вместе с дождем также ожидается и мокрый снег. Фото: Евгения ГУСЕВА

В последние дни погода в республике формируется под влиянием чередующихся пасмурных циклонов и малооблачных гребней повышенного давления. Отмечаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В ближайшее время такая неустойчивая погода только сохранится, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Так, во вторник, 6 апреля, ночью будет без осадков, температура воздуха от 0 до -5 градусов. Днем в южных районах прогнозируется небольшой дождь, воздух прогреется максимум до +10 градусов.

А вот в среду, 7 апреля, ночью вновь ожидаются снег и дождь, немного потеплеет – от -2 до +2. Днем осадки если и будут, то небольшие и лишь местами, температура воздуха - от +4 до +9 градусов.

В четверг, 8 апреля, осадки прогнозируются только днем и в западных районах республики. Кроме того, ожидается усиление ветра до 15 м/с. Зато днем станет немного теплее – максимум +11.

9 и 10 апреля, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, погода в регионе будет формироваться под влиянием волновых атмосферных фронтов. Так, временами пройдут осадки. В свою очередь температура воздуха днем повыситься и столбики термометров покажут от +5 до +10, а на востоке +13 градусов.