"Число лиц подверженных риску заболевания остается достаточным": Роспотребнадзор Татарстана объяснил отказ от снятия коронавирусных ограничений

Вход в магазины по-прежнему возможен только в масках. Фото: Андрей АБРАМОВ

Ситуация с распространением Covid-19 в Татарстане стабилизировалась, однако не следует расслабляться, поскольку ситуация по-прежнему остается сложной. Об этом на традиционном субботнем совещании в Доме Правительства РТ рассказал президент республики Рустам Минниханов

По его словам, в Татарстане средний темп прироста заболеваемости Covid-19 составил 0,2%. Рустам Минниханов призвал руководителей муниципалитетов и все задействованные службы продолжить работу и держать ситуацию под контролем.

Надежной защитой от коронавируса является вакцинация. Сегодня в республике привились уже свыше 145 тысяч человек. Отметим, что вакцинация организована в 153 пунктах, в том числе - 50 мобильных пунктов на базе ФАПов, крупных предприятий и мобильных комплексов.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ, главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина отметила, что темпы снижения заболеваемости с конца февраля замедлились.

- Эта ситуация, безусловно, сдерживает нас от снятия ограничительных мероприятий, поскольку число лиц подверженных риску заболевания остается ещё достаточным. Отпускать ситуацию из под контроля преждевременно», - уверена глава ведомства.

К тому же на фоне снижения общего числа заболевших отмечается увеличение доли тяжелых форм.

Продолжается контроль за соблюдением объектами мер профилактики. Всего в марте специалистами Роспотребнадзора проверено 2386 объектов, нарушения выявлены в 155 из них. Наиболее часто нарушения выявлялись в медицинских организациях и предприятиях общепита.