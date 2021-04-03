Кто пострадает из-за паводка в Татарстане: Прогноз казанского ученого

Активное таяние льда намечено на середину апреля. Фото: Алексей ФОКИН

Весна, хоть и не так быстро, как того хотелось бы, но перехватывает эстафету у зимы. Это значит, что скоро растает снег, сойдет лед и, вероятно, наступит паводок. Об ожидаемом весеннем половодье рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

По словам профессора, сейчас Татарстан находится на южной периферии глубокого циклона. Поэтому наблюдается значительная аномалия тепла: среднесуточная температура воздуха должна составлять порядка 1 градуса выше нуля, реальные показатели – около 6 градусов выше нуля. Осадки в виде дождя приводят к интенсивному снеготаянию. Таким образом, создаются условия для половодья, утверждает эксперт.

- За сутки, с 31 марта по 1 апреля, выпало 3,8 миллиметров осадков. Их в этом месяце, по климатической норме, должно быть 30 миллиметров. По прогнозам Гидрометцентра РФ, начиная с 31 марта в ближайшие три-четыре дня ожидается третья часть месячной нормы осадков, – отметил Юрий Переведенцев.

Как отмечает профессор, в течение зимы промерзание почвы составляло примерно до 70 сантиметров, сейчас она оттаивает, промерзание составляет меньше. Часть воды будет уходить в почву, избыток – в реки, низкие места. Гидрометцентр России уже выпустил справку об ожидаемом характере весеннего половодья на реках РФ.

- Согласно этому официальному документу, на реках Татарстана вскрытие ото льда начнется во второй декаде апреля. При дружном развитии весеннего половодья и выпадении обильных осадков в период прохождения его максимумов возможны подтопления пониженных прибрежных частей следующих населенных пунктов: в Высокогорском районе (село Чубарово, село Чепчуги, село Куркачи) на реке Казанка, в Тюлячинском районе (деревня Караширма), Пестречинском районе (поселок Узяк) на реке Меша, в Кайбицком районе (деревня Чутеево) на реке Кубня и в Буинском районе (деревня Нур-Вахитово) на реке Карла, – подчеркнул профессор КФУ.

Уже начиная с воскресенья прогнозируется приход антициклона.

- Согласно прогнозам Гидрометцентра России, на выходных дневная температура воздуха ожидается порядка восьми градусов. Это выше климатической нормы на 3-4 градуса. В субботу прогнозируются осадки в количестве 5 мм. Ночные температуры будут близки к нулю. Сейчас происходят большие перепады давления, через республику проходят атмосферные фронты, поэтому могут наблюдаться неустойчивые процессы (ветра, природные катаклизмы). Большая вероятность выпадения осадков в виде дождя, прогнозируется облачная погода. С понедельника ожидается область высокого давления, погода изменится: днем – теплая, без осадков, а ночная – близка к нулю, – отметил Переведенцев.