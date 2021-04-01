Признали лучшим в пандемийный сезон и отстранили из-за матча "Спартака": Что известно про Владислава Безбородова, который будет судить матч Рубин - Сочи

Безбородов неоднократно судил матчи с участием "Рубина", но назвать его фартовым для команды или нет - проблематично. Фото: ФК "Спартак" Москва.

Матч 24 тура чемпионата России между "Рубином" и "Сочи", который состоится 3 апреля, доверили судить Владиславу Безбородову. 48-летний арбитр один из самых опытных в российском судейском цехе, но говорить о его безупречной работе не приходится и он становился участником скандалов.

УЧЕБА В США И АВТОМАТ В АВТОБУСЕ

Футбольная карьера у Безбородова была не самой впечатляющей в начале 90-х играл в "Зените", а следом уехал в США, где учился и параллельно играл в футбол.

- Я поехал туда в 1991 году по программе обмена и пробыл 6,5 лет. Американцы пригласили меня играть за Университет Содружества Виргинии. Они приезжали в Санкт-Петербург в Институт Лесгафта. На Олимпийских играх в Сеуле в 1987 году его представляли несколько спортсменов, и если собрать их медали, то они бы оказались в шестерке Игр. А американцам на фоне сближения двух стран в то время очень хотелось синхронизировать спорт и политику. Меня пригласили на стипендию, там я получил степень бакалавра — учился и играл за них в футбол, - цитирует Безбородова Матч ТВ.

В конце 90-х он вернулся в Россию, пробовал играть за питерское "Динамо" и ряд белорусских клубов, а также за латвийский "Вентспилс", за который однажды забил 7 голов за матч. Впрочем, уже в 2001 году он завязал с футболом и начал судейскую карьеру.

По началу он работал на матчах низших лиг. Оттуда у Безбородова набралось немало интересных историй.

- Один момент остался в памяти. В одной из южных республик нас встретил микроавтобус, внутри — охранник. Сидим друг против друга, я лицом на дорогу, а он — спиной. У него на коленях лежит автомат. Он смотрит на меня и вдруг в шутку передергивает затвор. Наверное, это была часть спектакля, чтобы нас припугнуть. Но я не очень понимаю такие шутки. В остальном, неприятностей не припомню. Мы пришли в судейство, когда в плане безопасности все уже было регламентировано, - рассказал Безбородов.

К ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ И ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ РАЗНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Премьер-лигу он начал судить с 2007 года. Довольно быстро Безбородов смог зарекомендовать себя с лучшей стороны, получал назначения на крупные матчи и постепенно начал работать на международных играх.

- Лига чемпионов требует больше физических сил: там другие скорости, ты пробегаешь больше, чем в России. В РПЛ же важно быть максимально готовым психологически. Хотя и в Европе всякое бывает: один-два неправильных свистка, и тут же реакция. В России тебя знают, знают твой стиль, но там — нет. Первые 10-15 минут игроки присматриваются, проверяют тебя. Для себя отвечают на вопрос: разбирается судья в футболе или нет, - считает Безбородов.

По мнению арбитра, сейчас в России на матчах становится работать проще. Главное, чтобы игроки поняли манеру судейства.

- Пожалуй. Есть такой стиль, когда судья поднимает планку единоборств. В этом хороши те, кто уже завоевал авторитет. Игроки знакомы с этим стилем, зная, кто будет судить, выходят на матч с мыслью: «Сегодня можно играть пожестче, но честно и без грубостей». Нарушения никто не пропускает, даже арбитр, позволяющий играть жестко. Но есть такие, которые можно не фиксировать. Незначительные толчки в борьбе. Тут важно делать все одинаково по отношению к обеим командам. Как только весы склонились в чью-то сторону — все это почувствовали. Если футболисты принимают твою тактику, хотят поиграть, ты даешь им еще чуть-чуть и еще — игра раскрывается. Всем хочется динамики, а не свистков каждую минуту. Борьба? Пожалуйста! Но честная, в мяч, - приводит слова арбитра Матч ТВ.

ОТ ПРИЗНАНИЯ ДО ОТСТРАНЕНИЯ

Сезон 2019/2020 из-за коронавируса растянулся надолго. Скандалов с судейством было предостаточно, особенно из-за введения ВАР. Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий и в минувшем сезоне и в нынешнем нередко критиковал систему видеоповторов.

По итогам минувшего сезона Безбородова признали лучшим арбитром в стране, а вот в нынешнем сезоне он уже нарвался на временное отстранение. Всему причиной игра 12 тура между "Краснодаром" и "Спартаком". В самом дебюте Понсе вывел "Спартак" вперед, показалось, что перед ударом он оттолкнул защитника, но Безбородов гол засчитал.

Во втором тайме при счете 2:1 в пользу "Спартака" краснодарцы забили второй гол, но арбитр взятие ворот отменил, сославшись, что в момент борьбы игрок "быков" Мартынович уронил спартаковца Жиго.

Руководители "Краснодара" высказывали претензии, которые оказались обоснованными. Безбородова отстранили от обслуживания матчей Премьер-Лиги. Правда, только временно. Сейчас он вернулся к работе. Ближайший матч - "Рубин" против "Сочи" 3 апреля. Матч начнется в 16:30.