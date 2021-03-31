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Общество31 марта 2021 15:21

Путеводитель для абитуриента: «Комсомолка» подготовила справочник для школьников и их родителей

Куда пойти учиться и на что обратить внимание
Юлия РЕВИНАЮлия РЕВИНА

Ежегодно «Комсомолка» выпускает полезный справочник для выпускников школ и их родителей. Очередной номер «Справочника Абитуриента 2021» окажется полезен всем.

Дорогие родители, мы понимаем, что вы делаете максимально возможные шаги, чтобы ребенок был успешен в будущем. Поэтому часть рекомендаций будет полезна именно вам - мы поговорили с профессиональными психологами и экспертами в области питания.

Дорогие школьники, специально для вас мы сделали подборку изменений в программе проведения ЕГЭ в этом году. Также мы собрали в одном месте все даты и временные регламенты проведения экзаменов. А также, мы поговорили с экспертами по подбору кадров и выяснили, какие специальности будут востребованы в ближайшие годы, и какие умения нужно будет «прокачать», чтобы отличаться на фоне других соискателей.

Но самое главное - мы собрали в одном месте информацию об образовательных учреждениях республики и специальностях. Остается лишь взять, прочитать и выбрать.

Верьте в себя! И все у Вас получится!

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