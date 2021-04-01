Качество на первом месте. Партия «Новые люди» предлагает реформировать систему школьного питания

Руководство партии «Новые люди» объявило о разработке специальной программы повышения качества питания в школах и детских садах.

- Конечно, за полгода, за год мы это не поменяем, - говорит лидер партии Алексей Нечаев. - Но то немногое, что можно сделать – того стоит. И вот здоровье всей нации, здоровье детей, это то немногое, по чему есть консенсус в обществе. Здоровье важнее.

Как отметил член рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию обороту фальсифицированных продуктов питания Алексей Старостин, в 2020 году в России зафиксировано 28 случая отравления школьников некачественными продуктами, пострадали более 1,5 тысяч детей.

- Например, в ходе нашего рейда в Республике Дагестан выявлено огромное количество нарушений санитарного законодательства. Сгущёнка, содержащая антимикробное средство, обладающее канцерогенными свойствами. Говядина с тетрациклином. Сливочное масло, в котором в 10 раз превышено содержание пальминовой и лауриновой кислот. Проще говоря, это масло, которое состоит из пальмового жира. И это едят дети, это всё в детских столовых, - рассказал Алексей Старостин.

Основной причиной участники круглого стола считают несовершенство законодательства. Федеральный закон о закупках требует приобретать товары с наименьшей ценой, а не с наилучшим качеством. Санитарные нормы учитывают калорийность продуктов, а не содержание в них полезных веществ. В результате под угрозой оказывается здоровье детей.

«Новые люди» готовы это исправить. В рамках партийного проекта «Здоровое питание – детям» разработана программа, которая поможет реформировать организацию школьного питания. Как пояснила руководитель проекта Елена Нечаева, программа охватывает широкий спектр вопросов – от раннего выявления пищевой непереносимости до увеличения полномочий родительских комитетов.

Так, «Новые люди» предлагают ввести в каждой школе ставку организатора здорового питания. Он будет осуществлять контроль закупок, ежедневное информирование родителей о школьном меню, проведение тематических уроков для детей. Средства на оплату труда уже есть: «Новые люди» предлагают использовать деньги, заложенные на зарплату «политруков», появление которых в школах одобрил нынешний состав Госдумы.

Кроме прочего, разработчики программы предлагают провести эксперимент по организации питания в формате «шведского стола». Эта практика хорошо зарекомендовала себя в Татарстане.

Также лидер партии Алексей Нечаев отметил успешный опыт уфимских школ, где полномочия по заключению контрактов на поставку продуктов перешли от директоров к попечительским советам. «Необходимо не только контролировать, но и брать на себя ответственность за принятие решений, касающихся здоровья наших детей, - подчеркнул Алексей Нечаев.

Эффективность программы в ближайшее время будет протестирована в ряде регионов.

- В школьных столовых вместо полезного здорового питания дети получают трансжиры, антибиотики, рафинированный сахар, гормоны роста. Партия «Новые люди» предлагает полностью изменить подход к организации питания школьников. Совместно со специалистами в сфере детского питания мы разработали систему сбалансированного здорового питания школьников и механизм его внедрения во все школы страны, в том числе и в Марий Эл. Этот механизм мы и будем продвигать на государственном уровне, – считает руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в республике Марий Эл Руслан Кожанов.