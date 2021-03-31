Лучшую сотню выбрали: 2 апреля состоится открытие проекта Торгово-промышленной палаты РТ «100 лидеров - Татарстан будущего. Level up»

Сегодня прошла пресс-конференция о новом сезоне проекта Торгово-промышленной палаты РТ «100 лидеров - Татарстан будущего. Level up». Проект стартовал 25 февраля. Регистрация длилась по 25 марта. Свыше 400 человек подали заявки на участие в проекте «100 лидеров - Татарстан будущего. Level up». 27 марта состоялся отборочный тур. В

один день на трех площадках ТПП РТ работали 39 экспертов. Это руководители и представители министерств и ведомств РТ, политические и общественные деятели, представители и руководители институтов поддержки бизнеса, известные предприниматели, представители ТПП РТ, представители СМИ РТ (информационные партнеры конкурса). Путем собеседования эксперты определяли лучших и выставляли баллы участникам. По результатам тестирования и выбрали 100 лучших. Они и станут участниками проекта «100 лидеров - Татарстан будущего. Level up».

О проекте, участниках, обучающих модулях и призовом фонде рассказали на пресс-конференции. Спикеры: руководитель проекта «100 лидеров - Татарстан будущего», заместитель председателя ТПП РТ по стратегическому развитию Елена Агеева; Первый заместитель Министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов; Генеральный директор компании "GMC Consulting", член Совета по вопросам кадровой политики при Президенте Республики Татарстан, бизнес-тренер Галина Маштакова; победитель прошлого сезона, основатель проекта iRemember Михаил Мельников.

В ходе пресс-конференции отметили важность этого проекта для молодежи. По словам Тимура Сулейманова, это один из примеров как делать проект для молодежи с молодежью. Миссия «100 лидеров», по его словам, вовлечение молодежи в предпринимательство на реальных кейсах. Спикер отметил, что предпринимательство омолаживается и во многом это связано с цифровизацией.

- Это пример работы профильной структуры с молодежью, которая направлена на обновление кадров Торгово-промышленной палаты в направлении предпринимательства. Это хороший пример, и он (проект) востребован у молодежи. Если в прошлом году было триста с плюсом соискателей. Сейчас уже больше 400. Его востребованность мы видим и среди экспертного сообщества. 39 человек принимали участие в собеседование. Это партнеры, которые заинтересованы и понимают, что есть запрос на молодых людей, которые являются носителями бизнес-проектов, - отметил Первый заместитель Министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

О том какой путь прошел проект от идеи до воплощения рассказала руководитель «100 лидеров - Татарстан будущего Елена Агеева.

Все началось с победы команды ТПП РТ во всероссийском конкурсе «Лидеры ТПП РФ». В нем принимали участие почти 180 проектов со всей страны и Татарстан вошел в число победителей, их было 6. Тогда и возникла идея провести подобный проект у нас, отметила Елена Агеева. Ее реализовали в прошлом году, запустили проект «100 лидеров – Татарстан будущего» и он выстрелил. Елена Агеева видит в этом проекте большое будущее, так как сразу после запуска он стал популярным.

- Я училась в Англии, приехала и преподаю в ВУЗе, вижу какая у нас замечательная молодёжь, по-хорошему голодная на знания. В нашем проекте сложилась вся совокупной факторов. Правильная энергия, хорошие участники, педагоги, интересные проекты. Это успех первого сезона. Проект для идей из разных областей. Будь то сельское хозяйство или IT- сфера. Проектная работа сейчас актуальна. Не бойтесь работать в проекте и над своими проектами, а мы всегда поможем, - сказала Елена Агеева.

- «100 лидеров - Татарстан будущего. Level up» направлен на обучение студентов, молодых специалистов и начинающих предпринимателей, что даст им знания о том, как работать в команде, как начать и правильно вести свой бизнес, как реализовать проект. Об образовательных модулях рассказала бизнес-тренер Галина Маштакова. Она отметила, что программы – это не только образовательные блоки. Эту информацию сейчас можно получить в свободном доступе в открытых источниках. «Наша задача в рамках образовательных блоков, чтоб ребята познакомились, делились лучшими практиками, чтоб завязались полезные связи, чтоб они коммуницировали друг с другом, учились работать в команде. Среди дисциплин есть и классика. Как вести переговоры, основы менеджмента и другие дисциплины. Все базовые знания для запуска проекта. Будут и домашние задания, - рассказала Галина Маштакова

От имени победителей прошлого сезона выступил Михаил Мельников. Он автор и основатель проекта iRemember. Совместно с командой, ТПП РТ и экспертами проекта «100 лидеров - Татарстан будущего» ему удалось не только победить, но еще и реализовать свой проект по цифровизации кладбищ. Победители прошлого сезона и сейчас на связи, рассказал Михаил Мельников. Они создали сообщество «Лига выпускников» и продолжают поддерживать друг друга и помогать в реализации их предпринимательских идей.

В ходе пресс-конференции рассказали об участниках нового сезона. Это ребята из разных городов и районов Татарстана и регионов страны. Есть участники из Уфы, Пензенской области, из Челябинска, Иннополиса, Альметьевска, Бугульмы, Нижнекамска, Набережных Челнов и из Казани. Среди них и действующие предприниматели, и начинающие стартаперы, и студенты, и молодые специалисты.

«100 лидеров - Татарстан будущего. Level up» ориентирован на молодежь от 18 до 35 лет и направлен на привлечение активных, идейных, одаренных молодых людей в предпринимательскую деятельность. Проект грантовый. Участники могут выиграть средства на реализацию идеи и продолжать работать при поддержке наставников из числа членов, экспертов и партнеров ТПП РТ. Призовой фонд конкурса 500 тысяч рублей.