В Чебоксарах «Новые люди» поддержали строительство площадок для выгула собак и спортивные соревнования

30 марта в Чебоксарах подвели итоги конкурса «Марафон идей», организованного партией «Новые люди». Призовой фонд в размере 300 тысяч рублей поделили между тремя финалистами.

- Идеи очень интересные, большое количество людей, которые хотят делать нашу жизнь лучше. Несмотря на то что у нас три победителя, со всеми остальными участниками (подавшими заявку. - Ред.) мы готовы сотрудничать. Мы приглашаем их к сотрудничеству и готовы сделать всё для реализации проектов, чтобы делать жизнь вокруг нас лучше и интереснее, - отметил руководитель регионального штаба партии «Новые люди» в Чувашской Республике Артем Казараян.

БЛАГОУСТРОЙСТВО, КУЛЬТУРА И СПОРТ

Старт проекту «Марафон идей» в феврале дал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

- В нашей стране много неравнодушных людей, которые готовы взять на себя ответственность, сделать лучше жизнь в своем городе, - подчеркнул Нечаев.

Для участия в конкурсе мог заявиться любой желающий. Достаточно было в срок с 12 февраля по 12 марта заполнить анкету на сайте проекта. За это время по всей России было собрано свыше 15,3 тысячи заявок из 65 регионов. Череда очной защиты проектов стартовала 15 марта. На сегодняшний день уже определены победители в Кирове, Казани, Уфе, Оренбурге, Ижевске, Перми.

Жители Чувашии для участия в марафоне подали 191 заявку.

- Проекты были разные: социальной направленности, проекты по благоустройству города в целом, проекты спортивной направленности. Мы также увидели, что граждан очень волнуют вопросы финансовой грамотности, вопросы образования и дополнительного образования. Со всеми будем работать. Ни одна из идей не останется без внимания - мы направим их в профильные комитеты для дальнейшей работы, - оценила поданные заявки региональный координатор партии «Новые люди» Мария Демина.

Со слов представителя партии, отбирая проекты к финалу, эксперты выбирали идеи, которые можно реализовать за короткое время и внести вклад в развитие комфортной жизни в Чебоксарах и в Чувашии в целом.

В итоге к очной защите эксперты допустили 10 инициатив. Авторы презентовали свои идеи членам жюри, в состав которого вошли региональный координатор партии «Новые люди» Мария Демина, эксперт с 16-летним опытом работы в западных компаниях Олег Баранов и руководитель регионального штаба партии «Новые люди» в Чувашской Республике Артем Казараян.

Каждый проект оказался по-своему уникальным. Например, Юрий Егоров предложил создать коворкинг под названием «Красная зона талантов», который бы позволил в одном месте объединять в группы творческих людей со схожими интересами.

Николай Егоров одним действием предложил решить сразу две задачи: перерабатывать пластик в искусственный ротанг и делать из него мебель для благоустройства города.

Константин Михайлов выступил с инициативой создания живой библиотеки, где в роли «книг» выступали бы живые люди, рассказывающие интересные случаи из своей жизни. Такая идея возникла благодаря стечению обстоятельств. Однажды во время авиаперелета молодой человек познакомился с пожилой женщиной, которая оказалась очень интересной собеседницей. Такое живое общение, считает финалист, позволит изменить отношение молодежи к старшему поколению и перенять их жизненный опыт.

Участница Раиса Чаркова попросила представителей партии поддержать строительство и благоустройство площадки для пляжного волейбола в Вурнарском районе республики. Еще один спортивный проект представил Дмитрий Егоров. Молодой человек грамотно обосновал проект турнира по молодежному мини-футболу в трех районах Чебоксар. Деньги юноша планирует потратить на закупку необходимого инвентаря и благоустройства имеющихся площадок в городе.

Финалист Савелий Смышляев представил проект военно-спортивного праздника патриотической направленности. Мероприятие уже проходит в Козловском районе республики, но нуждается в финансовой поддержке.

Александр Алимов предложил идею благоустройства заброшенных корпусов Чебоксарского хлопчатобумажного комбината для проведения культурно-массовых мероприятий: концертов, выставок. Аналогичный проект, по его словам, воплощается в жизнь в Сысерти под названием «Лето на заводе».

Необычный проект представила Ирина Крылова. Девушка предложила оборудовать в каждом районе Чебоксар по две специализированные площадки для выгула и дрессировки собак.

Еще один проект касался кибербезопасности. Его представил Давид Желтухин. По версии автора, за счет специально созданного образовательного ресурса можно будет решить вопросы компьютерной грамотности и проводить профилактику в сфере интернет- и телефонных мошенничеств, количество которых в последнее время увеличилось.

ОСНОВАНО НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ

- Мы очень долго совещались и выбирали, какой проект выбрать и предоставить финансовую возможность реализации. Решили выбрать три проекта. Все остальные идеи нам также очень понравились, и мы приглашаем всех финалистов в наш штаб для обсуждения. Все проекты реализуемы, и хоть сегодня составим план для их реализации, - отметил перед церемонией награждения Артем Казараян.

Посовещавшись, жюри приняло решение разделить призовой фонд в размере 300 тысяч рублей следующим образом: на реализацию турнира по мини-футболу среди районов Чебоксар (автор Дмитрий Егоров) жюри выделило 50 тысяч рублей, на благоустройство площадки для игры в пляжный волейбол (автор Раиса Чаркова) определено 125 тысяч рублей. Такую же сумму жюри присудило на реализацию проекта по благоустройству парка для выгула собак (автор проекта Ирина Крылова).

Позже победители отметили, что на создание проектов их вдохновила сама жизнь. По словам Раисы Чарковой, проблема отсутствия площадки именно для пляжного волейбола существует давно и спортсменам района буквально негде в него играть, также приходилось приносить с собой на альтернативные площадки сетки и мячи.

На полученные средства девушка намерена закупить песок и необходимое оборудование для площадки. Предварительно намерена обсудить с местной администрацией территорию для создания площадки.

Ирина Крылова подчеркнула, что сама боится собак.

- Иногда приходится ждать по 30 минут, пока гуляют с большой собакой. Считаю, что такие площадки станут идеальным компромиссом, поскольку люди не будут бояться собак, а животные будут гулять на просторных площадках, а не на узких улицах. Также улицы станут чище, - сообщила девушка журналистам.

На вырученные деньги девушка намерена составить проект и закупить материалы для строительства первой площадки. Месторасположение первой площадки намерена определить путем опроса населения, договорившись с администрацией города.

Дмитрий Егоров отметил, что полученные средства готов будет направить на ремонт имеющихся во дворах спортивных площадок.

Представители партии, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнули, что реализацию проектов проконтролируют и в случае необходимости помогут. Идеи тех, кто не стал победителем, тоже не пропадут. Их «Новые люди» будут использовать в формировании партийной программы.

СПРАВКА

Партия «Новые люди» основана 1 марта 2020 года. Отделения партии работают в 73 регионах России. Выборы 2020 года оказались для «Новых людей» успешными: в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях партийные списки «Новых людей» набрали в среднем 8% голосов избирателей. В этом году на выборах в Госдуму партию будут представлять более 200 кандидатов-одномандатников и список партии.