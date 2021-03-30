В Ульяновске в стоматологической клинике умер пациент

Мужчину пытались откачать, но не смогли Фото: Олег Укладов

Вчера, 29 марта, днем в городской стоматологической клиники №5 столицы области стало плохо одному из пациентов. 63-летний мужчина пришел на прием по записи, взял талон и прошел к кабинету, но ему стало плохо и он упал на пороге. Оказалось, что у него начался сердечный приступ.

Первую медицинскую помощь оказали медики клиники. Они вызвали коллег со "скорой", одновременно "качая" сердце мужчины. Через семь минут приехала "неотложка", и врачи начали проводить реанимационные мероприятия. Но "завести" сердце не удалось.

Доследственную проверку по факту гибели пациента стоматологической клиники проводят в СУ СКР Ульяновской области. Служебную проверку организовали и в министерстве здравоохранения области.