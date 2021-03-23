«Большие вызовы-2021»: Какие направления науки привлекают школьников Татарстана

no_title. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Эксперты ведущих областей современной науки оценили проекты, идеи и разработки школьников Республики Татарстан.

«Большие вызовы для общества и науки»

Конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» проводится при поддержке Образовательного центра и университета «Сириус», а также Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В состязании принимают участие школьники 7-11 классов, студенты средних профессиональных образований, а также обучающиеся вузов 1-2 курсов, занимающиеся научной, исследовательской, проектной и изобретательской деятельностью.

Школьники и студенты оформляют собственные идеи, разработки и исследования в проект, в котором прописывают основные цели, задачи, испытания и опыты, полученные результаты и выводы. Потом предоставляют всю проделанную работу для экспертной оценки и впоследствии получают обратную связь от научных сотрудников. По результатам конкурса участники могут масштабировать собственные разработки при поддержке университета «Сириус» или региональных центров по выявлению одаренных детей.

Каждый участник представляет свой индивидуальный проект или разработки команды до трех человек. Конкурс проводится по направлениям ведущих областей современной науки:

– агропромышленные и биотехнологии;

– беспилотный транспорт и логистические системы;

– большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и кибербезопасность;

– генетика, персонализированная и прогностическая медицина;

– когнитивные исследования;

– космические технологии;

– нанотехнологии;

– нейротехнологии и природоподобные технологии;

– новые материалы;

– современная энергетика;

– умный город.

no_title. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В республике Татарстан региональный этап конкурса среди школьников проводит Университет Талантов, занимающийся выявлением одаренных детей и предоставлением возможностей для самореализации школьников и молодежи. Анна Габдуллина, координатор лаборатории проектного творчества Университета Талантов отмечает, что «Большие вызовы» – это площадка для реализации проектов, место, где участники могут показать собственные успехи, получить экспертную оценку и наметить планы на будущее:

– «Большие вызовы» – это конкурс, главным призом которого является поездка в образовательный центр «Сириус» в городе Сочи, где сейчас сосредоточена практически вся научная и проектная деятельность школьников и студентов России. Но даже если ребенок не проходит в следующий этап, он учится выявлять и решать актуальные проблемы науки, стоящие перед обществом. Кроме того, конкурс дает каждому школьнику возможность найти себя и то направление, которое ему больше всего интересно путем проб и ошибок, – считает Анна Габдуллина.

Экспертная оценка

Большое внимание в рамках конкурса отводится общению детей с экспертами, научными сотрудниками и членами жюри каждого направления конкурса. Именно они дают объективную оценку проектов, направляют школьников для дальнейшего развития и масштабирования их разработок.

no_title. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Павел Шибаев, кандидат наук, доцент кафедры «Материаловедение, сварка и производственная безопасность» КНИТУ-КАИ отмечает, что в каждом проекте важны четко намеченные перед ребенком цели, практическая ориентированность исследования, а также наличие обоснованных результатов. Кроме того, эксперт высоко оценивает конкурс «Большие вызовы» и говорит о том, что это возможность для каждого ребенка определиться с собственными будущим:

– Я очень рад, что в России проводятся подобные мероприятия. Конкурс позволяет привлечь молодых людей, школьников, подростков с разным уровнем знаний, интересующихся современными достижениями науки в различных направлениях, начиная от нанотехнологий и нейросетей, заканчивая беспилотниками и изучением новейших материалов. Передовые научные направления уже должны проникать в общество и преподаваться на уровне школы детям. Если в общеобразовательных учреждениях придерживаться только консервативных методов обучения и не давать школьникам ничего нового, то, когда они становятся студентами, им бывает сложно переключиться с одной деятельности на другую. Замечательно, что есть конкурсы, которые помогают ребятам определиться с направлением будущей деятельности, выбрать тот путь, который позволит им получить высшее образование, найти любимую работу и стать востребованным на всероссийском или международном рынке труда, – подчеркнул Павел Шибаев.

Доктор биологических наук, проректор по научной работе казанской Государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана Тахир Ахметов отмечает, что каждый проект, представленный в рамках конкурса, производит большое впечатление, ведь выполнен достойно с точки зрения теоретической, и практической составляющих:

– Участники представили интересные и достойные работы. Очень впечатляет, что молодежь не стоит на месте, продвигается вперед и ищет возможности для реализации собственных талантов. Сегодня я член жюри агропромышленного и биотехнологического направления, которое тесно связано с животноводством и сельским хозяйством, а это пищевая безопасность нашей страны. В рамках этой секции ребята представляют профессиональные проекты, направленные на решение важных биотехнологических проблем, поэтому я считаю, что они все занимаются нужным и важным делом, – отметил Тахир Ахметов.

«Наука для меня – возможность самореализации»

Благодаря большому количеству направлений в конкурсе могут принимать участие школьники, занимающиеся совершенно разными проектами. Поэтому здесь можно встретить детей, увлеченных биологией, беспилотниками, созданием собственных приложений и сайтов, платформ и сервисов для умного города, изучением генетики, космоса и многим другим.

Примечательно, что каждый из проектов направлен на решение конкретной проблемы в рамках науки и жизнедеятельности общества. Большое число проектов можно внедрять в реальное использование уже сегодня.

Так, например, Артур Васильев из Набережных Челнов занимается автоматизацией производственных процессов на заводах:

– В России имеется большое количество территорий, которые используются в качестве фабрик, заводов и предприятий. Но обычно на таких производствах плохие и небезопасные условия труда, что сокращает количество людей, работающих там. Чтобы решить эту проблему, я создал свой механизм, который позволяет заменить человека на предприятии и не подвергать его опасностям. Мой проект также помогает увеличить количество производимого товара за счет автоматизации процесса. Механизм уже можно внедрить в предприятия, – рассказывает школьник.

no_title. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Ученица 9 класса Ильвина Гатина занимается робототехникой и 3D-моделированием. В рамках конкурса она представила 3D-карту Алькеевского района, которая позволяет детям изучать географию собственного муниципалитета. В планах у Ильвины создание подобной карты со всеми районами Республики Татарстан:

– Я хочу, чтобы маленькие дети, живущие в сельских поселениях, могли изучать географию родного края и точно знать, где они родились, что находится рядом и так далее. Мой проект разработан в виде пазла, собрав который, можно получить карту Алькеевского района.

«Детям могут помочь преподаватели и их родители»

У каждого ребенка в рамках проектной деятельности есть научные руководители, помогающие им для успешной реализации задуманных идей. По словам методиста лицея-интерната для одаренных детей с углубленным изучением химии при КНИТУ-КХТИ Резеды Багатовой, научный руководитель – это важный человек для ребенка, который может направить его и помочь раскрыть все его таланты:

– В каждом школьнике есть огромное желание и потенциал реализовать себя, исходя из его талантов и сфер, к которым он предрасположен. Кроме того, детям всегда интересно находить пути решения тех проблем, с которыми они или их близкие люди сталкиваются каждый день. Чтобы помочь ребенку реализоваться, действовать, на мой взгляд, должны преподаватели или научные руководители, а также родители, которые способны вовремя заметить предрасположенность ребенка к чему-либо и его рвение к развитию собственных компетенций, – отметила научный руководитель Резеда Багатова.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в течение недели. После выявления лучших участников по всей стране победители сразятся на заключительном, всероссийском этапе конкурса. Для этого нужно пройти еще три тура – тестирование, написание и оценку эссе, а также индивидуальное собеседование. При успешном прохождении всех этапов конкурса школьники и студенты смогут представить собственные разработки на очном подведении итогов в образовательном центре «Сириус» города Сочи, получить оценку от ведущих научных экспертов, пройти стажировки и обучения по выбранным направлениям проектной деятельности.