В Казанском ТЮЗе отыграли "Первый тайм"

Моноспектакль Нины Калагановой "Первый тайм" Фото: Из материалов пресс-службы

Этот моноспектакль о театре 70-80-х годов исполнила одна актриса – народная актриса Татарстана Нина Калаганова. Ее назвали старейшей, но разве можно выяснять возраст у юной и молодой Ниночки, которая в начале 70-х годов прошлого столетия приехала из Саратовского театрального училища вместе со своим супругом Александром? И теперь она со сцены вспоминала, рассказывала, шутила и переживала, листая каждый прожитый день, каждый показанный спектакль и прожитую репетицию.

- Когда я начала рассказывать это все нашему режиссеру, он сказал: «Мне это очень нравится!», - вспоминала актриса перед началом, и затем с круглого стола брала наугад карточку, на которой была написана тема.

Во время спектакля актриса рассказывала о том, как она жила театром и в театре Фото: Из материалов пресс-службы

Темы были разные. «Наши ветераны» - и Калаганова рассказывала про тех сотрудников ТЮЗа, которые приняли участие в Великой Отечественной войне. Про то, как, невзирая на все сложности, театр не только продолжал работать, но и создавал очень нужное настроение – настрой на Победу!

Она вспоминала про тех, кто работал вместе с ней на одних подмостках, кто помогал с костюмами, реквизитами, звуком. И было что-то очень трогательное и настоящее, когда она рассказывала, как два сотрудника при помощи лома заставляли вертеться большой круг, где были установлены громоздкие декорации к спектаклю. Поворотный круг застопорился вместе с артистами на нем, вот вместе с ними и крутили этот поворотный круг. Помните, как в песне «Трутся об ось медведи, о земную ось»? Вот так эти два помощника и помогали вертеться всему миру - миру спектакля.

Фото, воспоминания... Фото: Из материалов пресс-службы

Тем временем на большом экране одна за одной появлялись фотографии из прошлого театра - лица героев спектакля. Нина Калаганова переживала, что зритель сегодня какой-то глухой, и тут же из зала раздался возглас, что просто все очень внимательно слушают, и сопереживают.

Зрители на самом деле буквально затаили дыхание, ведь это все было про них, потому что этот первый спектакль показали для тех, кто работал, работает или живет ТЮЗом. Актрисе, которая очень волновалась – не сложно выучить роль, гораздо сложнее и ответственнее рассказывать со сцены то, чем жила она сама и ее сотоварищи в это период 70-80 годов прошлого столетия.

А в зале сидели те, кто готов был подсказать, уточнить, напомнить вдруг выпавшие из памяти имена и события. Оттого этот спектакль был непередаваемо личным для всех, в том числе и для каждого зрителя. Букаев позже отметил, что спектакль «Первый тайм» - это спектакль малой формы.

Карточки-воспоминания... Фото: Из материалов пресс-службы

- Мы просто его решили сделать в большой, чтобы пригласить близких, знакомых, друзей. Но он не разовый — это спектакль, который будет идти с некоей периодичностью, раз в месяц, раз в два месяца. Я думаю, что мы с ним будем ездить, он очень мобильный, — пообещал главный режиссер.

Впереди, вплоть до 90-летия ТЮЗа еще три постановки: «Второй тайм» будет посвящен эпохе режиссера Бориса Цейтлина, который заставил всю Россию говорить о Казанском ТЮЗе, третий спектакль будет посвящен последующему поколению артистов-бардов. В четвертом «тайме» уже современная труппа и расскажет про себя и историю театра, и даже пробуют стать предсказателями, говоря о своем будущем.