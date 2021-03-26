«Спасибо родителям за воспитание»: в Татарстане подростки во время занятий спортом смогли потушить горящий балкон снегом

Ребята смогли залезть на не застекленный балкон и потушить огонь снегом. Фото: скриншот с видео

26 марта днем в городе Нижнекамск (Татарстан) два мальчика в возрасте 13 и 14 лет занимались на спортивной площадке в парке Тукая. В один из моментов они увидели, с балкона первого этажа близлежащего дома идет дым – горела входная дверь. Подростки решили потушить огонь. Быстро залезли на балкон – он не застеклен, и сначала растерялись – воды-то у них не было. Решили тушить снегом, благо он еще на улице не весь растаял.

Вскоре к подросткам присоединилась вся местная детвора. Фото: скриншот

Вскоре к ним прибежала остальная ребятня. Кто-то из детей подавал «пожарным» большие куски снега, а кто-то просто с расстояния пытался закидать огонь снежками.

Вскоре к подросткам присоединилась вся местная детвора. Фото: скриншот

В итоге с огнем удалось справится до приезда пожарных. Площадь возгорания составила один метр. Кадры смелого поступка мальчиков попали в соцсети и вызвали волну всеобщего одобрения:

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В свою очередь пожарные дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому району продолжают выяснять причины возгорания. Одна из версий – попавший на балкон непотушенный окурок сигареты.

Площадь пожара составила один квадратный метр. Грела балконная дверь. Фото: ОНД и ПР по Нижнекамскому району

К слову, в тот момент, когда вспыхнуло пламя, в квартире никого не было и если бы не подростки, то жилье могло сильно пострадать от огня, а то и вовсе выгореть.