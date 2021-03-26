Депутат Госдумы Антон Гетта устроил дебош на борту самолета «Москва - Казань»

Антон Гетта является заместителем председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку. Фото: dumatv.ru
Инцидент произошел 11 марта. 40-летний Антон Гетта летел в Казань в салоне бизнес-класса. Вместе с другим пассажиром депутат Госдумы громко разговаривали и перемещались по самолету, мешая другим людям, сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.
Гетта и его «напарник» проигнорировали требования бортпроводника занять свои места и не дебоширить. Вместо этого они требовали еще спиртного, в чем им было отказано.
По словам источника «Комсомолки», в ответ на это депутат Госдумы угрожал экипажу неприятностями вплоть до их увольнения.
Пришлось Антона Гетту и второго дебошира после приземления в аэропорту Казани передать сотрудникам транспортной полиции.
По информации источника «Комсомолки», в отношении мужчин были составлены административные протоколы за дебош на борту самолета.
СПРАВКА
Антон Гетта – депутат Госдумы седьмого созыва. Является заместителем председателя парламентского Комитета по финансовому рынку.