Депутат Госдумы Антон Гетта устроил дебош на борту самолета «Москва - Казань»

Антон Гетта является заместителем председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку. Фото: dumatv.ru

Инцидент произошел 11 марта. 40-летний Антон Гетта летел в Казань в салоне бизнес-класса. Вместе с другим пассажиром депутат Госдумы громко разговаривали и перемещались по самолету, мешая другим людям, сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

Гетта и его «напарник» проигнорировали требования бортпроводника занять свои места и не дебоширить. Вместо этого они требовали еще спиртного, в чем им было отказано.

По словам источника «Комсомолки», в ответ на это депутат Госдумы угрожал экипажу неприятностями вплоть до их увольнения.

Пришлось Антона Гетту и второго дебошира после приземления в аэропорту Казани передать сотрудникам транспортной полиции.

По информации источника «Комсомолки», в отношении мужчин были составлены административные протоколы за дебош на борту самолета.

СПРАВКА

Антон Гетта – депутат Госдумы седьмого созыва. Является заместителем председателя парламентского Комитета по финансовому рынку.