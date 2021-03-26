В Чувашии рыбак вытащил из-под льда рыбу, похожую на иглу

Когда леска натянулась, рыбак подумал, что это карась. Фото: скриншот

Житель Чувашии пришел на Волгу, пробурил во льду лунку и поймал на крючок нечто. А ведь, когда "заплясал" поплавок, рыбак думал, что это карась. Начал тянуть вверх и из воды начало появляться что-то длинное и узкое. Неизвестную добычу мужчина выложил на лед и заснял.

Явно это была рыба, но напоминала иглу. Мужчина еще не видел такой и не знал что с ней делать, поэтому отпустил обратно в воду.

Опубликованные им снимки в группе любителей-рыболовов в соцсети стали сенсацией. Кто-то даже припомнил, что некоторое время назад один из рыбаков уже выкладывал фото такой чудо-рыбы. Но вскоре более опытные интернет-пользователи узнали странное для местных жителей существо. Им оказалась рыба-игла.

Предварительно, это ее волжский подвид. Он является редким, так как не все рыбы-иглы могут жить в пресной воде. На территории России она, в основном, обитает в Черном и Азовском морях, предпочитает питаться планктоном и прячется в водорослях. Взрослая особь может достигать длины до 60 сантиметров.