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Общество22 марта 2021 15:32

Масочный режим в Татарстане не отменят раньше 2022 года: Что казанцы думают об антиковидных мерах

Одни считают ношение масок недостаточным для защиты от вирусов, другие, что победить коронавирус поможет только коллективная вакцинация
Инзиля ШАКИРОВА
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По мнению опрошенных, многие люди, даже носившие маски, смогли заразиться ковидом.

Фото: Тимур ХАНОВ

Корреспонденты «Комсомольской правды» провели опрос среди казанцев и узнали их мнение по поводу обязательного масочного режима, который действует на территории России уже почти год. Кроме того, мы поинтересовались, когда, по мнению жителей столицы Татарстана, отменят ограничения, связанные с COVID-19.

Большая часть опрошенных считает, что носить маски в общественных местах – бесполезно, так как они не защищают от вирусов и респираторных болезней.

- Коронавирус передается через молекулы, а маски эти молекулы все равно пропускают, поэтому они практически не помогают, разве что сдерживают вирус в тебе при условии, что находящиеся рядом люди тоже в масках. Я считаю, что эффективнее в таком случае будут респираторы, – отметил один из респондентов.

Немало опрошенных уверены также, что маски создают только видимость защиты, но никак не могут обеспечить безопасность. Они приводили в пример своих знакомых, которые носили маски, но все равно заразились.

Лишь некоторые казанцы уверены, что маски помогают при борьбе с инфекциями на 100%, поэтому советуют всем их носить в общественных местах, чтобы защититься от COVID-19.

В то же время предпосылок для снятия ограничений казанцы не видят и думают, что масочный режим будет еще долго действовать. Отвечая на вопрос о том, когда, по их мнению, маски можно будет не носить, большинство говорило, что это ограничение сохранится еще на год или вообще продержится несколько лет. Но некоторые все-таки надеются на отмену масочного режима этим летом или хотя бы в конце 2021 года.

Также казанцы отметили, что именно вакцинация станет предпосылкой для снятия ограничений.

– Многое зависит даже не от правительства, а от нас. Сейчас объявлена всеобщая вакцинация от коронавируса – надо делать прививки, раз есть такая возможность, тем более, когда это бесплатно. Я считаю, что вакцинироваться надо обязательно, иначе мы эту заразу все равно не победим. Если вакцинация пройдет успешно – нам разрешат не носить маски в общественных местах, – отметила одна из участниц опроса.

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