В Татарстане восемь детей отравились во время занятий в бассейне

С места происшествия в больницу увезли детей Фото: Олег УКЛАДОВ

Все произошло вечером 18 марта в Мензелинске. Там во время занятий по плаванию в бассейне одного из спортивных комплексов к тренеру обратились дети - они почувствовали недомогание, было першение в горле, головокружение, резь в глазах. Всего жаловались восемь детей в возрасте от 13 до 15 лет.

Тренер сразу прекратил занятия и вывел школьников на улицу. Потом на место происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС и медики. Всего в местную ЦРБ были госпитализированы восемь школьников 2005-2008 годов рождения. Трех из них были медики оставили под наблюдением.

- По факту отравления, предположительно хлором, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Проведенный осмотр места происшествия выявил неисправность оборудования в помещении бассейна, в частности системы вентиляции.