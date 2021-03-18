Рубин - Химки 19 марта 2021: Глушаков и Мирзов поставят подножку набравшим ход казанцам

Мирзов забил один из двух голов "Химок" "Рубину" в осеннем матче. Намерен забить и в предстоящей игре. Фото: ФК "Химки".

В 23 туре чемпионата России по футболу "Рубин" на своем поле примет "Химки". Команды хоть и располагаются на 7 и 10 месте в турнирной таблице, но это только видимость. В активе "рубина" 37 очков, у "Химок" - 32. Для сравнения у идущего третьим ЦСКА всего 40 баллов.

ИСТОРИЯ ЛИЧНЫХ ВСТРЕЧ

В общей сложности команды между собой встречались 15 раз. Первые игры состоялись еще в далеком 2001 году, когда и "Рубин", и "Химки" "пылили" в первой лиге. В рамках второй по силе лиги страны команды сыграли между собой 4 игры, дважды верх брал "Рубин", один раз победу отпраздновали "Химки", еще один поединок завершился вничью.

Еще восемь матчей команды провели между собой уже в рамках Премьер-Лиги. Тогда колоссальный перевес был на стороне казанцев, которые взяли верх в семи матчах. Еще один поединок команды свели вничью.

Еще четырежды команды между собой встречались в Кубке России. Впервые это произошло в 2004 году. Тогда на стадии 1/16 финала проводилось два матча. Оба раза верх взяли "Химки", обыграв "Рубин" в Казани -1:0, и в Подмосковье - 3:1.

Реванш "Рубин" взял спустя 14 лет. В 2018 году казанцы выбили "Химки" из розыгрыша Кубка России на стадии 1/16 финала благодаря автоголу уже в добавленное время. В сентябре позапрошлого года жребий вновь свел команды на той же стадии турнира и тогда "Химки" просто разгромили "Рубин" - 3:0.

В матче первого круга текущего чемпионата "Химки" впервые в истории обыграли "Рубин" в рамках Премьер-Лиги. Тогда подмосковный клуб взял верх - 2:0. Голами отметились Денис Глушаков и Ризиуан Мирзов.

НЫНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

"Рубин" и "Химки" в нынешнем чемпионате главные возмутители спокойствия. Казанцы считаются грозой авторитетов. Команда Слуцкого по два раза обыграла ЦСКА и "Зенит" и один раз взяла верх над "Спартаком", взяв итоговые 15 очков с командами из ТОП-3.

Что касается "Химок", то при новом тренере Игоре Черевченко команда заиграла здорово и не проигрывает вот уже 9 матчей подряд. Последний раз "Химки" уступили 1 ноября 2020 года, когда проиграли "Зениту" - 0:2. С тех пор у химчан 7 побед и 2 ничьи, а беспроигрышную серию подмосковные футболисты начали как раз с победы над "Рубином".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

В распоряжении Леонида Слуцкого сейчас вполне боеспособный комплект футболистов. Да, нет Ин Бома, Грицаенко и Меркулова, вернутся в строй они еще не скоро. Должен принять участие в игре пропустивший матч с "Уфой" Йевтич. Впрочем, Михаил Костюков своей игрой в последних матчах заслужил второй подряд выход в старте.

Ориентировочный состав "Рубина": Дюпин - Самошников, Уремович, Старфельт, Зотов - Абильдгор, Шатов, Костюков - Кварацхелия, Деспотович, Макаров.

У "Химок" также в строю все лидеры. Пропустит матч разве что опорный полузащитник Трошечкин, схлопотавший удаление в матче с "Ростовом".

Ориентировочный состав "Химок": Лантратов - Филин, Данилкин, Тихий - Идову, Глушаков, Дагерстоль, Камышев, Боженов - Мирзов, Конате.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

И "Рубин", и "Химки" будут полны решимости продлить удачные серии. Отдельно стараться будут рубиновцы Дюпин и Самошников и химчанин Мирзов, вызванные в сборную России. Форвард "Химок" сейчас в неплохой форме. Именно его гол принес команде победу над "Ростовом" в минувшем туре. Выиграть в Казани "Химкам" вряд ли удастся, но за ничью зацепиться они вполне могут.

Прогноз на матч Рубин - Химки 19 марта 2021: 2:2 (результативная ничья)