В Татарстане разыскивают детей, причастных в поджогу памятника "Воину-освободителю"

С места происшествия
Фото: МЧС Татарстана
В республике возбуждено уголовное дело по факту уничтожения памятника Воину-освободителю. Об этом рассказал официальный представитель СУ СКР региона Андрей Шептицкий.
Шестиметровый монумент вспыхнул с дотла сгорел вечером 16 марта в Заинске. Памятник был установлен в 2020 году в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Сейчас правоохранительные органы разыскивают подозреваемых - четверых несовершеннолетних, трех девочек и мальчика. Камеры видеонаблюдения, установленные перед памятником, запечатлели, как компания школьников развлекалась сожжением на вечном огне еловые ветви. Затем они подожгли находившийся рядом венок, после чего огонь перекинулся на памятник Воину-освободителю и уничтожил его.
В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших установку на Бульваре Победы памятника, выполненного из горючих материалов.
Расследование уголовного дела продолжается.