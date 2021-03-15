Как в Свияжске вместе с чучелом пытались коронавирус сжечь: Самые яркие события празднования Масленицы 2021 в Татарстане

На чучело в духе времени надели медицинскую маску. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В воскресенье, 14 марта, закончилась масленичная неделя. Если в прошлом году этот праздник выпал на введение ограничений из-за коронавируса, то в этом году люди уже могли свободно гулять, танцевать и петь частушки. Единственное - организаторы мероприятий просили их соблюдать социальную дистанцию и надевать маски, заходя в помещения. Но разве можно находиться от другого человека на достаточном расстоянии, когда вы в хороводе? Средства индивидуальной защиты же в небольших кафе, куда одновременно могли зайти десятки человек, тоже сомнительная защита. Остается надеяться, что мороз, по-зимнему ударивший в этот день, как-то останавливал инфекцию.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Корреспондент “Комсомолки” побывала на Свияжской Масленице, где с 12.00 и до позднего вечера гуляли люди со всего Татарстана. Все началось с костюмированного шествия по улицам острова. Вместе с гостями “прошлись” и чучело Масленицы в медицинской маске, и два импровизированных коня.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Променад сопровождался народными песнями, игрой на баяне и частушками. Конечной точкой стала Рождественская площадь. Несмотря на гололед, там собрались сотни людей, которые падали, вставали и продолжали веселиться. С последним им помогали фольклорный ансамбль “ВЕРЕС” и другие творческие коллективы республики, а также ульяновский балалаечник Даня Воронков. Молодой человек не ожидал, что ему придется выступать на улице, замерз, но согрел своей музыкой гостей, которые танцевали вокруг.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Перед собравшими выступил и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Параллельно с этим в комплексе исторический реконструкции “Ленивый Торжок” проходили различные мастер-классы, конкурсы и игры. Всех желающих учили готовить, ходить на ходулях, повязывать платки и стрелять. Гости тягали гири, играли в “Стенку на стенку”, наблюдали реконструкции знаменитых сражений и бои в средневековых доспехах. Здесь же можно было перекусить блинами и выпить горячего чая.

В классе гимназии истории Свияжска можно было научиться писать перьевыми ручками, в конференц-зале музея-заповденика - делать куклы-обереги из лыка, в художественной галерее - играть на балалайке.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Завершением праздника стало подведение итогов конкурса масок. Победителей выбирали при помощи лотереи. Они получили наборы молочной продукции, пылесосы, сковородки, а главным призом стала балалайка.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

После на импровизированную сцену Рожественской площади вышла группа “Дженази” с огненным представлением. Они же в итоге и подожгли чучело Масленицы, которое сгорело быстро и ярко. Зрители выразили надежду, что вместе с ней сгорела холодная зима и коронавирус.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА