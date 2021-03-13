Умерла артистка Нажиба Ихсанова, вдова писателя Туфана Миннулина

Скончалась Народная актриса России и Татарстана Нажиба Ихсанова, фото ТГАТ имени Г.Камала

Сегодня, 13 марта, скончалась народная артистка России и Татарстана Ихсанова Нажиба Гимаевна. Об этом стало известно от ее дочери. Коллектив Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, где с 1961 года служила Нажиба Ихсанова, выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам покойной.

- Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты, - сообщает труппа театра.

Теплые слова соболезнования выражает и президент Татарстана Рустам Минниханов. На имя главного режиссера театра Фарида Бикчентаева он прислал телеграмму, в которой он подчеркнул, что известие о кончине актрисы вызвало большое горе. Минниханов отметил, что актриса внесла огромный вклад в театральное искусство республики. За свое творчество Нажиба Ихсанова получила звания Народной актрисы России и Татарстана, была лауреатом лауреатом республиканской премии имени Габдуллы Тукая.

Прощание с актрисой назначено на 15 марта, понедельник. Панихида начнется в 11.00 на площади перед театром Камала.

СПРАВКА "КП"

Ихсанова Нажиба родилась 25 января 1938 года в деревне Буралы Азнакаевского района Татарстана. В 1961 году после окончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина в Москве вернулась в Казань и была принята в труппу Татарского академического театра. Ведущая, яркая острохарактерная актриса, обладающая бурным темпераментом. Созданные ею многогранные образы отличают отточенный внешний рисунок в сочетании с глубокой психологической разработкой.

Нажиба Гимаевна была супругой татарского писателя и драматурга Туфана Миннулина, скончавшегося в 2012 году.