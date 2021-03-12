В Казани врачи вставили имплант в голову четырехлетнего ребенка

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Почти сразу послед своего рождения в Чувашии младенец попал к местным хирургам на операционный стол – у ребенка обнаружили острое нарушение мозгового кровообращения.

Стоить отметить, что у маленького пациента также выявили редкое наследственное заболевание – гемофилия (тип B). Кровь плохо сворачивается, возникают кровоизлияния в суставы, мышцы и внутренние органы. Причем происходит это как спонтанно, так и из-за травм, в том числе и незначительных. Чего уж говорить об операции.

Из-за этой болезни ребенок начал наблюдаться у врачей гематолога и нейрохирурга. Но нужна была вторая операция. Так, летом 2020 года маленького пациента привезли в ДРКБ Казани. Там после диагностики приняли решение устранить дефект черепа ребенка, установив в него имплант.

Он имеет особый химический состав и повышенную пористость. Благодаря этому, а также биокерамическим материалам, идет регенерация костной ткани.

- Учитывая наличие у пациента гемофилии, весь курс лечения проходил в тесной работе с коллегами онкогематологического отделения ДРКБ как до операции, так и после нее. Коррекция коагулопатии позволила врачам-нейрохирургам выполнить сложную пластику черепа, - сообщили в Минздраве Татарстана.

В итоге, операция прошла успешно, ребенок чувствует себя хорошо и находится в кругу семьи.