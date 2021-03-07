Лучшие друзья девушек это бриллианты, а также цветы, конфеты и походы в ресторан: Что ждут в подарок женщины на 8 марта

Мужчинам стоит подумать, что именно дарить своим дамам. Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне 8 марта корреспонденты «Комсомольской правды» провели социальный опрос среди жителей столицы Татарстана и узнали о том, что для них значит Международный женский день, отмечают ли они его, что дарят или о чем мечтают в качестве презента.

Большинство опрошенных позитивно относится к празднику. Многие рассказали о том, что 8 марта – это день нежности, радости, счастья и красоты; день, когда нужно благодарить любимых женщин, помогать им и говорить приятные и теплые слова поздравлений.

Мужчины также отметили, что обязательно возьмут на себя ответственность по домашним делам накануне и в день праздника: помогут с уборкой, приготовлением праздничного стола и покупкой продуктов:

– 8 марта – это особенный день для нашей семьи. Мы всегда готовимся к этому дню вместе с моими сыновьями: обычно покупаем большой и красивый букет, устраиваем семейный ужин и берем на себя ответственность по дому. Женщины в этот день должны отдыхать, – отметил один из опрошенных.

Девушки поделились с нами о том, что хотели бы получить в качестве подарка на Международный женский день. В списках все также: цветы, особенно тюльпаны, розы и пионы; подарочные карты в любимые магазины; конфеты, шоколад и походы в ресторан. Среди необычных подарков – романтические свидания, билеты на концерты и сертификаты на косметологические услуги. Средний чек подарка на 8 марта – 3 тысячи рублей.

Самые интересные ответы казанцев смотрите в нашем видео-опросе.