Зачем нам Париж, если в Татарстане есть Мамадыш

Одна из достопримечательностей Мамадыша - реплика Эйфелевой башни Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

В период пандемии, когда путешествия по другим регионам или странам оказались под запретом, а выехать куда-нибудь очень хочется, все устали сидеть в четырех стенах. На что Госкомитет Татарстана по туризму придумал и начал реализовывать программу «1001 удовольствие за выходные». И она оказалась не только востребована, но и начала активно развиваться, а татарстанцы воспользовались ею еще и для того, чтобы как можно лучше больше узнать родной край. А теперь - с февраля 2021 года, в этой программе участвует еще и Мамадыш.

Вот такие красивые виды даже зимой Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Мамадышский район – самый большой район в Татарстане. Его общая площадь сопоставима с европейским государством Люксембург – 260 тысяч гектаров. Здесь расположены 100 рек и 300 ручейков. Часть родников почитаются местными жителями как святые. С одного из них «Святая Чаша», и начинается экскурсия по удивительному краю.

Родник "Святая Чаша" Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

«Святая чаша» расположен буквально в паре километров от города. Зимой все вокруг покрыто кипенно снежным белым покровом. Морозы остановили все живое вокруг, замерзла даже вода в роднике. Кое-как угадываются небольшой водоем, вокруг которого расположились скамейки для отдыха, ажурный мостик.

Название родника – это легенда Мамадышского района. Когда-то здесь рос огромный дуб, и в его корнях отроку была явлена икона Николая Чудотворца. Святой образ почитали и православные, и мусульмане, но вскоре ее увезли в Елабугу. Раз в год собирался большой крестный ход – на богато украшенной ладье икона приплывала в Мамадыш, священнослужители обходили город, и образ снова возвращался в Елабугу. Продолжалась это до начала XX века, пока святыня не сгинула во время Гражданской войны после прихода на эти землю войск Колчака.

Красочные виды города Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Гид с удовольствием расскажет об истории края. Территория современного района ранее принадлежала Булгарскому государству, и была обширно заселена. Рядом с современным городом сохранились останки Кирменской крепости. Это был форпост – можно было следить за прибывающими купцами, или начинать создавать оборону в случае появления неприятеля.

Виды города Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Кстати, а почему город назван Мамадыш? По легенде, на берег реки Ошмы однажды с проезжими судами прибыл старик Мамдяш, который стал первым поселенцем. Место выбрал крайне удобное – на горе, которую позже назовут Пузанкой, рядом река и лес, много рыбы, дичи и ягод. Вот в память о нем потомки и назвали город Мамадыш.

Ажурная беседка и указатель Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Статус города ему присвоила Екатерина II в 1781 году одновременно с Елабугой. Сделала это императрица когда путешествовала по Волге и Каме.

Вид беседки Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Всем в Татарстане известна поговорка: «В Париж через Мамадыш». О том, что связывает столицу Франции и татарстанский райцентр с 15 тысячами жителей с удовольствием расскажут даже прохожие: в местных болотах в дореволюционные времена были такие лягушки, что французские гурманы готовы были закупать большие партии мамадышских лягушачьих лапок.

Ресторан в виде каравеллы Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Сейчас город получает новый архитектурный и ландшафтный облик благодаря национальным и республиканским программам. На набережной Ошмы даже установили ажурную беседку с флюгером, на котором указано направление и километраж до Парижа - 3 784 километра.

Это место мигом стало местной достопримечательностью. Недалеко от него даже установили копию парижской достопримечательности – Эйфелеву башню. Так, что на красивых фото с европейским шиком можно существенно сэкономить – места в Мамадышском районе красивые, Эйфелева башня есть, старинный замок-ресторан и каравелла тоже.

Кстати, есть и вторая легенда близости Франции и Мамадыша. Грибы местные жители почти не ели, и один из пассажиров парохода, оказавшийся на берегу реки во время вынужденной стоянки, с удивлением увидел целые поляны шампиньонов! Вскоре он открыл в городе большое производство консервов из шампиньонов, и на одной из Парижских выставок за эти консервы с изумительными вкусовыми качествами получил золотую медаль.

В музее города расскажут про историю Мамадышского района – про древних животных, чьи останки находили во время раскопок; про то, как развивались местные артели и промыслы; как во времена Гражданской войны здесь высаживались войска Колчака, а во время Великой Отечественной войны здесь формировались полки для защиты Родины от фашистских захватчиков.

Краеведческий музей Мамадыша Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

В Мамадыше готовится к открытию новый музей – Музей Матери. Это памятное и культурное учреждение решили создать в честь материнского подвига Фатихи Ахмадиевой, уроженки деревни Средние Кирмени. Старший сын Фатихи погиб во время Гражданской войны, остальные семеро – во время Великой Отечественной. Один из сыновей был летчиком, и повторил подвиг Николая Гастелло, другой – как Александр Матросов, прикрыл собой амбразуру вражеского дзота во время атаки.

Памятник "Скорбящим матерям" Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Что можно привезти с собой из Мамадыша? Несколько сортов сыра, который изготавливает местный сырный завод, волжскую и камскую рыбу, приготовленную всевозможными способами, и лимонад, напоминающий по вкусу напиток времен Советского Союза.

Гастрономический сувенир Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Для тех, кто приобретет тур в рамках программы «1001 удовольствие за выходные» за 2 200 рублей предусмотрено размещение в отеле, завтрак и два обеда, экскурсия по городу и посещение музея, плюс – мастер-класс по изготовлению памятного сувенира.