На ТНТ стартует сериал “Девушки с Макаровым” - комедия о работе в полиции и людях, которые ее выбрали

Фото: ТНТ

Во вторник, 9 марта, на телеканале ТНТ стартует сериал “Девушки с Макаровым” - комедия о том, как матерый начальник уголовного розыска получает в личный состав четырех молодых выпускниц Школы Полиции.

Новые сотрудницы очень раздражают хамоватого и самоуверенного Макарова (Павел Майков). Вот он и решает учить их работе, то ставя в неловкое положение, то просто шутя над ними.

Девушкам - Ане (Алевтина Тукан), Саше (Владислава Ермолаева), Олесе (Елена Полянская) и Кате (Валерия Астапова) - только и остается, что теперь начальника и обсуждать его за спиной. А зрителям предлагается смеяться над ошибками героинь, которые те совершают по неопытности или благодаря Макарову.

Фото: ТНТ

В процессе работы вчерашние выпускницы становятся кто решительнее, кто ответственное, кто проще, кто умнее, но это, кажется, не оправдывает того, через что они проходят - унижения, страх, замалчивание обид и переработки. Порой, правда, глядя на их работу, возникает вопрос: а как им вообще дали диплом? Чему учат в школе полиции, если Саша то и дело бросается скручивать первого подозрительного человека, а Олеся напротив оправдывает даже самые серьезные преступления.

Фото: ТНТ

Странно, что сериал с таким стереотипным изображением женщин - несерьезной блондинки, помешанной на ребенке молодой мамы, “пацанки” и отличницы, выходит во времена феминизма и сразу после Международного женского дня 8 Марта. Да и шутки здесь довольно банальные. Однако у “Девушек с Макаровым” словно есть еще одна цель помимо развлекательной. Герои в очередной раз напоминает зрителям, что не все получается с первой попытки, а дорога к цели бывает неприятной.

Смотрите сериал "Девушки с Макаровым" с 9 марта