А был ли мальчик: в Казани женщина выдумала роды и заявила мужу, что их сына забрали врачи

Из-за плотного телосложения женщины родные не сомневались в ее беременности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 4 марта, в Перинатальный центр РКБ Казани пришел встревоженный житель Буинского района Татарстана и попросил срочной встречи с врачами родильного отделения. У них он стал спрашивать, что произошло с его новорожденным сыном?! По его словам, супругу выписали из роддома без ребенка, а находилась она в стационаре с 22 февраля. Как заверила женщина, сына ей не отдали, и толком ничего не объяснили.

Медики были в недоумении – они ничего про это не знали. Пришлось пригласить для разбирательства саму «роженицу». 32-летняя женщина повторила все, что до этого рассказывала мужу и свекрови: в РКБ она поехала за 14 дней до предполагаемых родов, в больнице ей сделали кесарево, родился мальчик весом 4 200 граммов.

Далее, по словам женщины, ребенка ей не отдали, фото с ним, чтобы переслать мужу и родным, она не делала - боялась сглаза, мужа предупредила, что выписывать ее будут 4 марта, и попросила забрать. При этом не из самой больницы, а с автобусной остановки рядом с ней.

Счастливый «отец» приехал вместе со своей матерью. А та и начала донимать сноху вопросом – где ребенок?

- Ему стало плохо, меня выписали одну, - отвечала та.

Вот только ее муж вместе с врачами выяснили, никаких родов у женщины не было, да и документов о том, что она лежала в РКБ не существует в природе. Нет, медики, конечно, обследовали «роженицу», но уже на стадии УЗИ не было найдено ни следа от возможной беременности. Да и шрама от кесарева у женщины не имелось – за него она выдала место, которое расчесала чуть ли не до крови.

- Остались одни вопросы, но ответы на них теперь должны дать сотрудники правоохранительных органов, - заявили в РКБ и пригласили участкового.

Сейчас ситуация на контроле и у полицейских, и у сотрудников министерства здравоохранения Татарстана.

- У женщины очень плотное телосложение, она полновата, и, как сказала свекровь, все были уверенны, что она ждет малыша, а тут такой обман! Хорошо, что родные еще не стали устраивать скандал с криками: «Верните ребенка!», - сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

Он также отметил, что женщина очень уверенно рассказывала о том, как все происходило - как лежала в больнице, как ей делали операцию. Интересно, что больше всего за нее переживала свекровь. Она все еще пытается понять, где сноха пропадала все эти две недели, если не лежала в больнице.

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