Роспотребнадзор Чувашии: никаких коронавирусных послаблений в марте не будет

В управлении заметили, что в марте ежегодно отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу 5 марта, на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в Чувашии обсудили снятие коронавирусных ограничений. Первый зампред Кабмина республики Михаил Ноздряков заметил, что ситуация с инфекцией в регионе сейчас неплохая, но у властей все равно нет основания ослаблять меры предосторожности.

С ним согласилась зам руководителя Роспотребнадзора Чувашии Елена Прокопьева. Она заявила, что в этом году еще может быть отмечен рост заражений COVID-19. Март же, по словам Прокопьевой, неустойчивый месяц - во время него ежегодно отмечается большое число заболеваний гриппом и ОРВИ. Потому вопрос снятия коронавирусных ограничений нужно рассмотреть после.

– Все ограничительные и профилактические мероприятия, действующие сегодня, должны быть продолжены, иначе мы можем получить осложнение эпидситуации, - констатировала Прокопьева.