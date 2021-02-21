Романтическая повесть Набиры Гиматдиновой воплотилась на сцене Тинчуринского театра. Говорят, эта постановка должна была появиться несколько лет назад в Камаловском, но что-то не задалось, пьеса, переработанная актрисой Таслимой Файзуллиной перешла в Тинчуринский.Поставил \\"Как мотылек на пламя\\" Зуфар Харисов, и это еще один опыт театра, который уже некоторое время существует без главного режиссера. Приглашенные же пытаются найти новый путь развития труппы в современное время.Вот только все, о чем пишут и что играют люди – это все уже когда-нибудь происходило, и повторяется вновь. Правда, для этого требуются и другие рассказчики, и те, кто сможет показать нам чувства героев.Главная героиня пьесы \\"Как мотылек на пламя\\" Мунавара ждет с фронта своего мужа Сафара. Ждет трепетно и с большой ответственностью – Сафар, уходя на войну, научил ее стрелять и поручил охранять лес, где был лесником. Все четыре года молодая женщина выполняла его наказ. Но каждая кочка, каждый муравейник нагонял на нее воспоминания. Так зрители узнали и про то, как осталась она сиротой и жила из милости у дяди; как приходилось ей трудно из-за того, что отца осудили как кулака и ей пришлось нести на своих плечах трудную ношу – ее называли \\"кулацким отродьем\\"; как однажды она влюбилась.Перед глазами зрителя приходила вся нелегкая и серая жизнь молодой женщины, которая искренне мечтала только об одном – что вернется Сафар, что пережитые тяготы во время войны смогут пробудить в нем нежность, и он ласково обнимет ее!Но даже в заветном письме треугольнике с фронта от Сафара не нашлось ни одного ласкового слова, тогда Мунавара, обманывая подруг и себя перечитывает его снова вслух, укоряя почтальоншу, что та пропустила самое главное: «Дорогая Мунавара!...».Разговаривая сама с собой в этой дикой глуши, женщина тревожится за волка, когда-то приученного мужем. Выходит, что и он умеет любить? Ведь лесник сумел же завоевать доверие дикого зверя, значит, волк сам тронул какие-то нежные струны в его сердце. Но для Мунавары этот волк стал словно точкой невозврата – однажды он начал охоту и на нее, женщину Сафара. Получается, что никто ее вовсе не любит, раз не бережет?Потому Путник, которого она приютила и спасла от голодной смерти, вытащив из Волчьей пяди, так легко и быстро смог найти нужные слова. Он обволакивал Мунавару так постепенно и осторожно, что она сама шла в эти сети. Много ли надо женщине, которая знала любовь только в те далекие годы, когда юной девочкой жила вместе с родителями? Потому слова Путника, что она для него – свет в окошке, солнечный лучик нашли ответный отклик в ее сердце. Но только большое чувство ответственности перед Сафаром, перед подругами, ставшими кто вдовами, кто вечными невестами, не позволяло Мунаваре перешагнуть этот рубеж.Только финал нам сможет помочь понять, насколько глубока эта история чувств. И откровенно верится, что Сафар возвращается к ней, любимой Мунаваре, а не к своему лесу или волку.Эту историю-жизнь воплотили на сцене артисты театра имени Карима Тинчурина. Выделять кого-то одного очень трудно, потому что они не играли, они пережили сами нелегкие судьбы своих героев.Все фотографии представлены пресс-службой Тинчуринского театра.