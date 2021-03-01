9 марта на телеканале ТНТ начнется показ комедийного сериала «Девушки с Макаровым» — истории о том, как в полицейском отделе московского района Бутово будут уживаться мужественный, прямолинейный и ироничный майор Павел Макаров, и четыре выпускницы Школы полиции, абсолютно непохожие друг на друга.Одну из ролей в нем сыграла актриса и певица Валерия Астапова. Ее героиня лейтенант Синицкая запоминается сразу — из всех девушек она самая яркая и громкая. За словом в карман не лезет, легко манипулирует мужчинами и тянется к образу идеальной женщины из глянцевых журналов.- В сериале «Девушки с Макаровым» вам досталась очень яркая роль. Расскажите о характере вашей героини, во всем ли вы с ней похожи?- Она целеустремленная, яркая, эксцентричная личность. Умеет ловко пользоваться своей красотой и сексуальностью, добиваться своего посредством других. Я влюблена в ее непосредственность, наивность, саркастичность и самоиронию. Свою неуверенность она подает под надменным, стервозным соусом, за которым на самом деле прячется воплощение образа огромного количества современных, добрых, открытых, искренних девушек, которые стремятся к «лучшей, счастливой жизни», скрывая за фильтрами инстаграма, глубокими декольте и ярким макияжем, свое обычное желание любить и быть любимой. Уверена, что каждая девушка увидит в ней себя.Безусловно, я наделила этого персонажа собой! Своей душой и жизненным опытом, подарив ей свои яркие краски, эмоции, импульсивные реакций. В ней точно моя органика. Тем не менее, во многом мы остаемся разными. И я сама со смехом со стороны наблюдаю за ее чрезмерной наивностью. Я трудолюбива, в отличие от нее, и не пойду по головам ради собственной выгоды. Я за честную игру, чего не скажешь о Синицкой! Но такой целеустремлённости можно позавидовать. А вообще я считаю, что все ее минусы — это просто достоинства «не вовремя»! Уверена, она заставит зрителя сильно посмеяться.- В вашем инстаграм-аккаунте множество фотографий, где вы в эффектных и сексуальных образах. Вы долго искали свой стиль? Как вы одевались, когда были школьницей, студенткой?- Для меня стиль — это отражение внутреннего мира и характера. Потому, мне не приходилось его искать, было достаточно изучить себя и доверять своему внутреннему миру и вкусу. И на сцене, и в жизни я всегда следовала своим предпочтениям, не стремясь соответствовать «сегодняшним» трендам и брендам, понимая, что мода — кратковременна, а стиль — это твой постоянный рассказ о себе, который может быть разным, многогранным, но главное, гармоничным с тобой! Всю жизнь я в творчестве и на сцене, потому с самых младших классов я жила с ощущением, что дальше будет только больше. Уже в школе я не боялась выделяться, отличалась стильными элегантными сочетаниями, многие старались в чем-то повторить мои луки, я получала комплименты от одноклассниц и даже учителей и, можно сказать, задавала школьные тренды.В студенчестве у меня почти сразу началась активная концертная жизнь, уже на втором курсе я попала на проект «Голос», потому в институте меня чаще можно было встретить бегающую из кабинета в кабинет в спортивном костюме и кроссовках! А вот на первых светских мероприятиях мне удавалось вызывать интерес и отвечать на многочисленные вопросы, какой дизайнер пошил мне такой наряд… В ответ я улыбалась, гордо заявляя, что это самый обычный масс-маркет, купленный на распродаже за 1 000 рублей. Сегодня я счастлива работать с ведущими стилистами нашей страны и совместно создавать новые сценические костюмы, образы для съемок и клипов! Кстати и в сериале «Девушки с Макаровым» сыграло много моих личных образов из гардероба, и я активно участвовала в подборе луков для Кати Синицкой.- Помимо того, что вы актриса, вы также поете, пишете песни и стихи. Как вы поняли, что хотите связать свою жизнь с творчеством? Ваши родители привили вам любовь к музыке и актерской игре?- Как говорит моя мама, которая родила меня за 30 минут — я стремительно ворвалась на этот свет артисткой и сразу пошла выступать! Домашние концерты на ковре начались, как только я научилась ходить, это было в 10 месяцев. Вскоре в зале собирались соседи, потому что мне были необходимы зрители (смеется). И лишь однажды поднявшись на настоящую большую сцену, я больше не уходила с нее до настоящего времени. 12 лет хореографии, потом факультет эстрадно-джазового вокала в институте, различные музыкальные телевизионные шоу и проекты. Почти сразу приехав из маленького города Губкинский, где население всего около 30.000 человек, я попала на проект «Голос», и поняла, что нет ничего невозможного! Дальше гастроли, концерты и ежедневный труд над собой. Теперь еще и актерская жизнь. Впервые в кино я попала год назад, а сегодня – я исполнительница ролей в четырёх проектах, все премьеры ожидаются в этом году.Родители у меня вели свой бизнес и массу времени проводили на работе. Но они точно наделили меня своей красотой и характером. А дальше просто не мешали расцветать, не навязывая свои убеждения, а веря в то, что я на своем правильном пути и добьюсь всего, чего пожелаю. Спасибо им за возможность следовать за своей страстью — музыкой, сценой, зрителями. И за то, что им всегда были дороги мои мечты!- Какие фильмы и музыку вы предпочитаете? Что вас вдохновляет?- Меня вдохновляет каждый новый день! А еще больше мысль, что однажды он может стать последним! Жизнь не может не вдохновлять, ибо она исключительна и твоя! И спасибо за вдохновение прямо сейчас, ведь даже вот это интервью заставляет улыбаться, погружаться в воспоминания, но быть счастливой прямо здесь и сейчас! Всё внутри! Там я нахожу вдохновение! Являясь главным маяком для самой себя.О музыкальных предпочтениях: сегодня я особенно влюблена в одного потрясающего композитора и исполнителя, чьи песни, голос и мысли заставляют чувствовать главное. Это SOCRAT и его качественная музыка от настоящего мужчины, про главные ценности жизни. Неповторимый тембр пробивает до мурашек, как и масштабное качественное звучание каждого трека. Талантливый композитор, опережающий тренды, создает монументальную европейскую музыку. Каждая музыкальная композиция — готовый саундтрек к фильму! В одном из его творений мне посчастливилось прозвучать. Это песня ALL MY LIFE из альбома MY PHILOSOPHY — не удивлюсь, когда он получит Грэмми. А еще мне очень нравится Кирилл Астапов! И каждая его песня, особенно та, что он посвятил своей жене в день свадьбе — «Я болен тобою» — каждый раз доводит до слёз! И да, и тот, и другой композитор и исполнитель — мой любимый и неповторимый муж. Что касается фильмов, то список любимых будет беспощадно длинным.- Совсем недавно московский метрополитен разрешил женщинам работать машинистами электропоездов. Раньше эта профессия была доступна только мужчинам. Как вы считаете, правильно ли делить профессии на «мужские» и «женские»? Ведь ваша героиня тоже занимается не совсем «женским» делом.- Я считаю правильным выполнять свою работу на максимум, и чтобы твои амбиции соответствовали профессиональным требованиям и возможностям. Убеждена: есть потрясающие профессионалы-женщины в структуре МВД, как и высокопрофессиональные мастера маникюра-мужчины. Тем не менее, важно оценивать и осознавать все риски не «женского» дела. Моя героиня, как и все леди из данной сферы, ничем не отличается в работе от мужчины. Для меня все женщины, которые работают в структуре МВД, совершили подвиг, выбрав этот нелегкий путь. И это их выбор! Желаю, вне зависимости от того женщина ты или мужчина, а каждому: найти поистине любимое и желаемое дело в жизни которое будет приносить удовольствие и счастье, тогда не придется работать ни дня.- Когда вы готовились к съемкам, изучали ли какие-то факты о работе полиции, следователей? Были ли такие факты, которые вас удивили?- Не скажу, что удивили, лишь заставили убедиться, что женщина в полиции ничем не отличается от мужчины. Никаких поблажек и привилегий — службу несут одинаково. Ты девушка, но только до офисной двери. Открыв ее, ты становишься сотрудником, полицейским, который должен уметь все — и обезвредить нарушителя, и стрелять, и быть хорошо подготовленным физически и психологически. Оперуполномоченные, участковые и следователи постоянно общаются с правонарушителями, преступниками. Безусловно женщины выбирающие такие профессии вызывают уважение, ведь это небезопасная работа, где они подвергают риску свое здоровье и жизнь!- Что на съемках «Девушек с Макаровым» потребовало от вас больше всего усилий, что было самым сложным?- С огромной скоростью впитывать все указания не только актерские, но и технические, так как это были мои первые съемки сериала. Открою секрет: в первые съёмочные дни я даже могла сама остановиться или начать, забывая про команды режиссера «Начали» или «Стоп»! Могла перекрыть актера в кадре, забыть про метки или про заданную оператором траекторию движения… В общем, все те детали съёмочного процесса, с которыми мне пришлось знакомиться прямо во время съёмки, безусловно заставляли изрядно попотеть! И я благодарю каждого члена команды за оказанное доверие, и проявленное терпение и заботу!Но и плюсы в моей неопытности тоже были. Например, когда был съёмочный день с моим первым трюком, где я с закрытыми глазами врезалась в стену и падала на пол. О том, что это должен делать специально обученный каскадер, я узнала только после того, как уже оказалась на мате после падения. На площадке тогда на секунды повисла тишина, и только каскадер с большими глазами сказала «ну ты крутая»! Мы с моим прохрустевшим позвоночником были рады самостоятельно выполненному трюку.Еще одним из самых сложных для меня было - не колоться. Спасибо сценаристам и авторам за такие смешные сцены и шутки, которые мы порой очень долго снимали, потому что не могли сдержать искренний смех в процессе! Ах, да, чуть не забыла — мои «каблуки», по 12-14 часов съемки в них.... Под конец съемок мне хотелось сжечь их... вместе со своими ногами!Ну, а если серьезно, то съёмки — это в принципе непростой процесс физически, энергетически и морально! Тем не менее, когда ты поистине что-то любишь, то подходишь со страстью даже к самым большим трудностям. Спасибо этому проекту за то, что окончательно и бесповоротно влюбил меня в кино, со всеми его сложностями!- Есть ли у вас еще хобби, к которым вы питаете такую же страсть, как к музыке и актерской игре? Может, вы увлекаетесь кулинарией, или каким-то видом спорта?- Страсть к музыке, сцене и к кино вряд ли с чем-то сравнится, именно поэтому это стало делом моей жизни. Признаюсь, у меня плотный концертный и съемочный график, так что на хобби остаётся немного времени. Спорт — уже как образ жизни, потому не могу назвать это хобби. Из спортивных увлечений — сноуборд, серфинг, дайвинг (я сертифицированный дайвер). Увлекаюсь психологией, уделяю много времени этой науке. У меня есть наставник. И саморазвитие, и изучение этой дисциплины и людей давно стали частью моей жизни. В будущем есть мечта — открыть психологический центр. Не так давно в моей жизни появились поэзия. Я стала писать стихи и самостоятельно монтировать под каждое произведение социальные ролики. В моем инстаграме на них по сотни тысяч просмотров.«Девушки с Макаровым» — с 9 марта в 20.00 на ТНТ