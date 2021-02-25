27 февраля на телеканале ТНТ стартует шоу «Музыкальная интуиция» в жанре музыкально-детективной викторины, которую ведёт Азамат Мусагалиев. Мы расспросили его про самые весёлые моменты на съёмках, запоминающихся вокалистов, веру в свою интуицию и узнали, поможет на новом музыкальном шоу логика.«Музыкальная интуиция» – это больше шоу про талантливых вокалистов или развлекательная викторина?Разве не может быть одновременно шоу про талантливых и не талантливых вокалистов? У нас в каждом выпуске «Музыкальной интуиции» две звёздные команды – как минимум в каждой из них по одному талантливому вокалисту. Если повезёт, то наши звёздные гости ещё и отыщут талантливых вокалистов среди участников. Но если не повезёт… то мы все повеселимся и послушаем, как поют люди, которым петь на публике противопоказано. Даже если им это очень нравится.Как звёзды выявляют этих вокалистов? Им дают подсказки, и они логически должны прийти к правильному ответу?Логика здесь не поможет. Для логики есть другое шоу на ТНТ, которое тоже ведет один хороший человек. В шоу «Музыкальная интуиция» нужно доверять своему чутью, своему предчувствию. Но если наши звёзды в себя не особо верят, мы всё-таки даём подсказки. Правда, как показывает практика, наши участники настолько круто убеждают всех в своих вокальных способностях, что лучше всё равно верить интуиции, а не полагаться на то, что рассказывают о себе участники.Если бы вы участвовали в шоу, то на чьей стороне – звёздных гостей или участников, среди которых ищут вокалистов?Конечно, на стороне звёздных гостей – я бы был капитаном команды. Меня же даже можно найти на аудиосервисах. Я там записан как исполнитель, некоторые люди даже в избранное добавляют. Так что, я – человек от мира музыки. Хотя, если бы я был среди участников, и меня выбрали, не уверен, что им бы понравилось то, как я пою. Скорее, меня бы сочли приколистом, а не вокалистом.Как ведущий вы запутываете гостей или, наоборот, помогаете?Если бы я их запутывал, то выпуски этого шоу длились бы бесконечно. Сложно сделать выбор при том минимуме информации, который есть. Ты всё время сомневаешься, меняешь своё решение, нервничаешь. Поэтому я гостям говорю только правду. Разве что иногда поторапливаю.Было ли на съёмках такое, что вы подталкивали гостей в одну сторону, а они пришли к совершенно другому выводу?Такие моменты повергают меня в ступор. Всегда сложно сделать выбор, не зная ничего наверняка, поэтому я стараюсь хоть как-то направить, задать курс. Но если даже с моими наводками ничего не получается, то приходится тыкать пальцем наобум. Впрочем, это тоже метод для нашего шоу – оно же про интуицию. Даже таким способом можно найти хороших вокалистов среди участников в студии.Как думаете, для участвующих вокалистов «Музыкальная интуиция» будет полезной?Сто процентов, что будет. Пусть у них всего один номер, одна песня, но и это выступление перед огромной телеаудиторией. Наши участники – яркие, талантливые личности. У некоторых из них уже есть своя аудитория в соцсетях, они делают там крутые вещи. И мы можем помочь им заявить о себе. Возможно, для кого-то выступление на «Музыкальной интуиции» или дуэт со звездой станет путём к новым высотам. В любом случае, они очень серьёзно относятся к этому шансу – долго настраиваются перед записью, распеваются, волнуются.Что происходит, когда выбор делают в пользу участника, не умеющего петь?Веселье происходит! Просто разрывает весь зал. За этим очень интересно наблюдать, потому что участники, которых не выбрали, должны оставаться серьёзными, а это очень сложно сделать, когда перед тобой повар или курьер горланит хит, не попадая ни в одну ноту, пуская «петухов» и двигаясь так, как никогда ни один певец, исполняя песню двигаться не будет. С этих ребят можно набирать мемы для шаблона «ожидание-реальность».Раньше вы рассказывали, что ваши дочки не смотрят шоу, в которых вы снимаетесь. Это до сих пор так?Моим дочкам всё ещё больше нравятся мультфильмы, но и шоу с моим участием уже можно включать. Я бы сказал, что «Музыкальную интуицию» как раз стоит смотреть всей семьёй – там хороший импровизационный юмор, классные песни и искренние эмоции.Верите ли вы в свою интуицию?Стараюсь на неё полагаться. Она меня до сих пор не подводила. Хочется верить, что так будет и дальше.Смотрите шоу «Музыкальная интуиция» на телеканале ТНТ по субботам в 20:00 с 27 февраля.