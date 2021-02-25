Соцсети не на шутку взбудоражил пост жительницы Набережных Челнов Юлии Волковой. Она сообщает, что 8 февраля после второй инъекции прививки от коронавируса скончалась ее 67-летняя мать.По словам дочери, пенсионерка чувствовала себя хорошо до того дня, как ей сделали вторую аппликацию.- Первую дозу вакцины она получила 30 декабря, ее она перенесла хорошо. После 21 дня самоизоляции, то есть 19 января 2021 года, ей поставили вторую прививку и вот началось... три дня держалась температура 37, потом у нее нарушился сон, становилось все хуже и хуже. 31 января у нее отнялись ноги и за шесть часов она превратилась просто в \\"овощ\\". Неделю врачи боролись за ее жизнь, но увы ... 8 февраля ее не стало, - написала Юлия в соцсетях.Под этим сообщением появились слова соболезнования от интернет-пользователей, а также гневные комментарии в адрес медиков. А кто-то просил не делать скоропалительных выводов и не утверждать, что именно вакцина стала причиной гибели женщины. Прокомментировали смерть горожанки и представители управления здравоохранения Набережных Челнов.- Выражаем искренние соболезнования родным и близким автора поста. Причиной смерти послужило осложнение заболевания, не связанного с коронавирусом. Более развернутая информация указана в патологоанатомическом заключении, которое предоставляют родственникам. Напоминаем что вакцина не содержит вирус и заболеть из-за вакцинации невозможно, - официально отметили они.Выяснилось, что пенсионерка страдала хроническим заболеванием - сахарным диабетом.