ЕГЭ-2021: Казанский психолог дала советы выпускникам для успешной сдачи государственных экзаменов

Единые государственные экзамены – самый сложный психологический период для школьников. В этом году ЕГЭ планируют провести с 31 мая по 2 июля, а заявления с выбранным «набором» предметов принимаются только до 1 февраля.Чтобы экзамены не превращались в настоящее испытание и большой стресс для выпускников, «Комсомольская правда» делится советами психолога Чулпан Нигматзяновой о том, как преодолеть тревожность во время подготовки и учиться продуктивно, как правильно отдыхать и составлять расписание, а также чем родители могут помочь школьникам при сдаче государственных экзаменов.Какие трудности могут возникнуть и как их преодолетьОдна из главных проблем, с которой сталкиваются школьники – неправильный подход при подготовке к экзаменам. Каждый человек воспринимает информацию по-разному: кому-то удобнее понимать материал через визуал, то есть картинки, таблицы и схемы, другим комфортнее запоминать информацию через лекции преподавателей или чтение текста из справочников и книг. Именно поэтому каждому выпускнику необходимо найти свой личный способ восприятия информации, чтобы эффективно работать с материалом. Для этого достаточно изучить себя: попробовать каждый вид анализа и запоминания информации, а потом проверить, с помощью какого метода материал выучился лучше всего.Второй тип проблем – личностные конфликты, которые могут возникать при общении с педагогами, репетиторами, родителями и одноклассниками. Стресс и переживание свойственны всем вокруг школьников, ведь каждый переживает за них и находится «на нервах». Чтобы преодолеть эти конфликты, старайтесь разговаривать друг с другом, выявлять конфликтные ситуации и прорабатывать их вместе, чтобы было меньше разногласий.– Я считаю, что объяснять правила экзаменов и технические моменты – обязанность школьных учителей. Они должны четко и конкретно рассказать ученикам все тонкости и особенности сдачи экзаменов, чтобы выпускники не переживали и смогли показать все свои знания так, чтобы их высоко оценили. Кроме этого, учителя должны мотивировать выпускников в школах, давать им уверенность и ни в коем случае не пугать, не говорить, что у них ничего не получится или, что они не смогут сдать экзамен, – отмечает психолог.Как правильно распределить времяВ выпускных классах у школьников обычно очень много обязанностей – подготовка к ЕГЭ, выбор университета, занятия в школе, дополнительные уроки, курсы и много всего еще. Чтобы не запутаться во всем этом и не паниковать из-за многообразия обязанностей, нужно составлять расписание. Оно обязательно должно включать в себя полноценный сон около восьми часов, здоровые приемы пищи, занятия, уроки и остальные обязанности.– Тайм-менеджмент поможет грамотно подойти к планированию своей жизни. Для этого я советую купить ежедневник или блокнот и конкретно расписывать там свои дела на день и неделю. Оформлять планы можно в виде списка или таблицы, рисовать что-то и подходить к этому творчески. Но обязательно должна быть визуальная составляющая, чтобы можно было поставить галочку рядом с выполненным делом и увидеть свои результаты и успехи. Так мозг получает информацию, что вы выполнили действие и уже находитесь на шаг ближе к своей главной цели, что стабилизирует психологическое состояние.Почему отдыхать все-таки можноК сожалению, многие школьники готовятся к экзаменам по ночам, потому что не могут правильно распределить свое время. Однако ночные занятия не приводят ни к каким результатам и только истощают нервную систему, поэтому по утрам подростки без сил и желания что-либо делать.Перегрузка и чрезмерные занятия также плохо сказываются на состоянии организма, что приводит к нежеланию изучать что-либо и вообще готовиться к экзаменам. Чтобы не доводить себя до состояния апатии или выгорания, чередуйте занятия и отдых.– Важно все-таки спать по ночам и давать организму время на восстановление и перезагрузку. Старайтесь заниматься сложными предметами в то время, когда вы чувствуете наибольшую продуктивность, но уделяйте сну около восьми часов в день. Обязательно меняйте вид деятельности во время продолжительных занятий и больше отдыхайте, но не просто лежа на кровати и с телефоном в руках – лучше выбирайте здоровый отдых, который пойдет на пользу вашему организму и поможет восстановить ресурсы. Если вам нравится проводить время с друзьями и общаться, то старайтесь уделять время и этому, чтобы поднимать себе настроение и разгружаться. Проводите больше времени на свежем воздухе, потому что в периоды перенапряжения нашему мозгу нужно больше кислорода, а получить его можно на прогулках. Также должна быть физическая активность, которая стимулирует нервные клетки, поднимает настроение и желание усердно учиться и готовиться к экзаменам.Что делать в тот самый день «Х»Самое главное, что нужно сделать непосредственно в день сдачи экзамена – выспаться, чтобы мозг работал на все 100 процентов и не подводил. Не стоит повторять материал, заучивать какую-то информацию в ночь перед экзаменом – лучше отдохнуть. Также психологи советуют плотно завтракать, ведь вся «процедура» экзаменов занимает около 5-6 часов. Выполнив эти два пункта, стоит настроиться на позитивный лад, победить тревоги и пассивные мысли.– В психологии есть очень полезное упражнение – аффирмации, когда вы можете вслух проговорить самому себе, что все обязательно получится. Так мы даем себе конкретную установку на то, что ничего ужасного не произойдет, что это обычный день и ситуация, которая просто проверяет знания, полученные за 11 лет обучения в школе. Категорически не рекомендуется использовать успокоительные и антидепрессанты в качестве борьбы со стрессом и тревожностью, потому что они сильно влияют на работу мозга. Бывало такое, что все выученное забывается под влиянием препаратов.