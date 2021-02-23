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Общество

ЕГЭ-2021: Казанский психолог дала советы выпускникам для успешной сдачи государственных экзаменов

Правильно составленное расписание, своевременный отдых и поддержка от родителей – главные составляющие успеха
Инзиля ШАКИРОВА
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