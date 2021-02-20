В Казани Кубок «Комсомолки» по мини-футболу сменил владельца

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

19 февраля в Центре гребных видов спорта прошел традиционный корпоративный турнир по мини-футболу, организованный «Комсомольской правдой». И вновь любители этого динамичного и красивого вида спорта смогли благодаря газете испытать яркие эмоции: радость побед, горечь поражений, восторг после красивого гола или финта… Такой калейдоскоп переживаний может дать только футбол. А атмосфера праздника, корректное отношение игроков друг к другу на площадке, ведь всем нужно завтра на работу, - это фирменные атрибуты турнира на призы «Комсомолки».

В этот раз в турнире приняли участие пять команд, поэтому организаторы решили для выявления победителя применить самую простую турнирную формулу: круговой турнир, каждый играет с каждым, на итоговое место в турнирной таблице может повлиять результат личной встречи, разница забитых и пропущенных мячей… Расслабляться нельзя ни на секунду.

Перед стартом турнира команды приветствовал руководитель «Комсомольской правды» в Казани Тимур Бадретдинов. Он поздравил футболистов с праздником 23 февраля и, разумеется, завершил свое обращение классическими пожеланиями удачной игры и здоровья!

И, как говорится, понеслось! Первыми вышли на площадку команды АО «КМПО» и АО «Татэлектромонтаж». Моторостроители сразу захватили инициативу и мяч, оккупировав половину поля соперника. Однако неожиданно оказались в роли догоняющих, пропустив резкую контратаку. Передачу на дальнюю штангу замкнул 2-й номер. Игра окончательно переместилась к воротам «Татэма». Многочисленные опасные удары заводчан либо проходили мимо цели, либо спасал голкипер. Развязка наступила во втором периоде: сборная КМПО дожала-таки подуставших соперников и разыграла три изящные голевые комбинации.

Команда АО «Татэлектромонтаж». Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

- Решили сыграть от защиты, исходили из того, что соперник очень сильный, - рассказывает после матча сварщик АО «Татэлектромонтаж» Евгений Андреев. - Удержать преимущество не хватило сил и опыта. Ребята из КМПО давно играют, в том числе и в городских соревнованиях. Мы пока в основном тренируемся. Я работаю в организации два года, но наша команда уже давно существует.

Команда КМПО. Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Сборная Татарстанского отделения политической партии ЛДПР стартовала в турнире матчем с командой ПАО «Таттелеком». Связисты ведут игру за счет многоходовых комбинаций. Ребята они техничные, стараются вывести партнера на удар с самой выгодной позиции. Три точных удара в течение нескольких минут - и соперник в нокауте. Гол престижа партийцы забивают с дальнего удара.

- Мы играем в любительской лиге, команда давно собралась. Здесь всё нравится. Организация на уровне, соперники достойные, - рассказывает о своей команде ведущий инженер «Таттелекома» Динар Ахмадуллин.

Команда ПАО «Таттелеком». Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

В матче между командой КМПО и сборной администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов заводчане сразу обозначили свое превосходство, переведя игру на половину поля соперника. Контролируя мяч через короткий пас, заводчане готовили ситуации для ударов из выгодного положения. Но открыли счет в результате розыгрыша штрафного: плотный удар в притирку со штангой без шансов для вратаря. Развить успех удалось почти сразу же. Сотрудники администрации сопротивлялись отчаянно, но увы - в четырех случаях им пришлось начинать с центра поля. Единственный гол забили, когда соперники заменили вратаря на полевого игрока.

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

- Они по сравнению с нами профессионалы! Молодцы! - подводит итог матча игрок сборной администрации Артур Аблязин. - Мы после работы или в перерывах на обед тренируемся. Играем от случая к случаю - раз-два в неделю. Да и команду у нас собирать объективно сложнее, выбор куда меньше, чем у заводчан. Но на приглашение от «Комсомолки» откликаемся с удовольствием, играем каждый год, организация турнира отличная!

Сборная администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Уступив в первом матче, сборная администрации двух казанских районов в следующей встрече против «Таттелекома» показала, что за счет характера можно добиться многого. Чиновники неожиданно повели в счете 2:0. Соперникам пришлось приложить немало усилий, чтобы сравнять счет. Давление на ворота «районов» оказывается чудовищное. Но те терпят, защищаясь отчаянно! Увы, штрафной на последних секундах - и мяч в воротах!

- Наша молодая четверка выходит на площадку во второй смене: быстрый прессинг, агрессивная игра в атаке, - раскрывает секрет успешной игры лучший бомбардир связистов Айнур Галимзянов. - Мне здесь очень нравится, турнир организован здорово, мы получаем удовольствие, но и победить хотим, без сомнения.

В каждом турнире «Комсомолки» находится место для драмы.

Свой второй матч на турнире команда КМПО проводила против давних соперников - сборной ЛДПР. Но борьбы не получилось. Пропустив дважды за минуту в первом периоде, заводчане забыли об обороне, кинувшись догонять противника. И раз за разом нарывались на контратакующие выпады. В концовке они и вовсе заменили вратаря на полевого игрока. В итоге катастрофические 0:6.

- Думаю, первый блин у нас вышел комом, потому что команда еще не сыгралась, - считает сотрудник аппарата регионального отделения партии ЛДПР Андрей Кудряшов, по совместительству тренер сборной. - Мы настоящие любители, собираемся поиграть не часто. Но никогда не сдаемся. У нас и в прошлом году по такому же сценарию все прошло - первый матч проиграли. А турнир этот отличный, жаль только проходит один раз в год.

- Мы поддерживаем массовый спорт, - говорит координатор Татарстанского отделения ЛДПР Владимир Сурчилов. - Надо вовлекать в занятия физкультурой простых людей. И такие турниры этому способствуют. Мы участвуем в них регулярно. Спасибо за такую возможность «Комсомольской правде».

Команда ЛДПР. Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

После поражения от ЛДПР команда моторостроителей найти игру так и не сумела. В матче с «Таттелекомом» пропустили в самом начале после потери мяча у своих ворот. Заводчане расстроились, но сдаваться не собирались, боролись отчаянно, бросив все силы в атаку. Но техничные связисты раз за разом наказывали их за потери, разыгрывая тонкие комбинации и забивая голы на любой вкус. Со штрафного впритирку со штангой, в пустые ворота. В итоге - 1:5, и КМПО теряет шансы на защиту титула.

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

- Думаю, в первых двух матчах соперники будут у нас полегче, - считает слесарь КМПО Адель Хабибуллин. - А потом были ЛДПР и «Таттелеком». Видно, что ребята мастеровитые. Да и мы как-то «поднаелись». В матче с ЛДПР слишком раскрылись, пошли вперед большими силами. Что ж, будем готовиться к реваншу в следующем году. Руководства завода нас поддерживает, помогает и финансово, и организационно. Тренируемся в спортзале 145-го лицея.

У каждой команды на турнире имеется своя «домашняя заготовка». У сборной «Татэма» она сработала в поединке со сборной районных администраций. Едва раздался свисток судьи, инженер по наладке электрооборудования Павел Мыркин зарядил с центра поля по воротам и угодил в верхний угол ворот! Как ни старались соперники сравнять счет - не сумели. А в концовке пропустили еще и в контратаке.

- Я всегда практикую такие удары на тренировках, - признался после матча Павел. - И такое начало матча мы изначально запланировали. До того мало били, мало забивали. Наконец-то победа! Но главное для нас сегодня - это получить удовольствие от игры и общения. Я со многими ребятами с предприятия редко вижусь. Так что идея газеты собрать всех нас здесь, на футбольной площадке, замечательная!

А сборная ЛДПР главным своим оружием избрала обстрел ворот соперников издали. Вот и в матче с командой районной администрации партийцы с первых минут взялись за дело, оглушая зрителей и игроков ударами убойной силы… Одна из таких «колотушек» достигла цели… А дальше голы посыпались один за другим.

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

- У нас первая игра всегда так - тяжело дается, - говорит Андрей Кудряшов. - Но мы не изменяем себе, действуем от обороны, на контратаках. И результат приходит.

Завершился турнир красивой игрой сборных «Таттелекома» и «Татэма». В равной борьбе перевес был на стороне объективно лучшей команды турнира - «Таттелекома». Но и счет 2:0 говорит о том, что победа далась связистам крайне непросто.

- В первой игре мы еще не были уверены в том, что выиграем турнир, - не знали, как готовы к турниру соперники. - говорит инженер «Таттелекома» Шамиль Галяув. - Но выиграв стартовый матч, почувствовали уверенность. Сказалось, что у нас есть в составе молодые ребята, техничные и быстрые.

Второе место в розыгрыше Кубка «Комсомолки»-2021 заняла команда ЛДПР, бронза досталась КМПО.

Завершился турнир красочной и душевной церемонией награждения с вручением кубков, медалей и подарков от спонсоров и партнеров, которым организаторы выражают особую благодарность.

Первое место и Кубок "Комсомолки" у команды ПАО «Таттелеком». Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Награждение команды ЛДПР. Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Награждение команды КМПО. Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Награждение команды АО «Татэлектромонтаж». Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Награждение сборной администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Поддержали турнир и сделали его по-настоящему теплым, домашним и вкусным:

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма - один из ведущих спортивных вузов России.

Бренд натуральной и органической косметики на основе экстрактов дикорастущих растений Сибири Natura Siberica.

Бани «Деревенька», предлагающие клиентам оздоровиться духовно, уединиться со своими мыслями или, наоборот, провести время в большой компании, забыть о заботах и проблемах. Здесь отличный сервис, вежливый и внимательный персонал, индивидуальный подход к каждому гостю. Победителям турнира достались сертификаты на посещение бани.

Еще один партнер турнира по мини-футболу - «Фабрика здоровых продуктов», которая производит около 50 видов чая - с липой, душицей, мелиссой, зверобоем, чабрецом и другими травами, угостила участников своей продукцией. Между прочим, продукция фабрики сертифицирована по стандарту «Халяль».

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Как известно, в ходе турнира самый востребованный продукт - вода. Утоляли жажду футболисты-любители водой «Сестрица» - одной из самых популярных на сегодня в Поволжье.

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Пришлись по вкусу участникам и соки от главного спонсора турнира - производителя соков и нектаров «Красавчик». Соки они смогли попробовать во время турнира, а также угостить ими своих родных, получив от производителя подарки после его окончания. Ну а запас калорий призерам турнира помогло восполнить ООО «НТЦ РТО» с помощью продуктовых наборов.

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

«Комсомольская правда» также выражает особую благодарность партнерам турнира: Татарстанскому региональному отделению Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Федерации мини-футбола Казани и Государственному автономному учреждению здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи».