«Покусала бешенная собака»: В полиции Ульяновска подозреваемый в жестоком избиении пса Боцмана лег на пол и заявил, что ему плохо

Полицейским пришлось вызвать мужчине "скорую". Фото: скриншот с видео

По факту избиения в Ульяновске сторожевого пса Боцмана было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Напомним, в гаражном кооперативе города неизвестный измывался над собакой, которая не могла убежать от него потому, что находилась на цепи. У пса вытек глаз, сильно повреждена голова и позвоночник. Жизнь ему спасли волонтеры. Сейчас он находится в ветлечебнице. Произошедшим возмутился губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Он поручил местной полиции найти того, кто так жестоко избил собаку.

Правоохранители вскоре вычислили подозреваемого – 49-летнего жителя Самары. Мужчину доставили в отдел полиции для объяснений. Находясь там, он вдруг заявил, что ему плохо, кружится голова, а после лег на пол. Прибывшим на место медикам «скорой» сопровождавшая мужчину знакомая заявила: «Покусала бешенная собака».

Из-за того, что мужчина жаловался на головокружение, его увезли в больницу. Но там после обследования врачи сказали, что он здоров. Так что спустя время подозреваемого в жестокой расправе над Боцманом вернули обратно в полицию.

- Мужчина отказался давать показания, - в итоге сообщили в УМВД Ульяновска.