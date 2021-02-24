Когда работа становится вторым домом, куда хочется возвращаться вновь

«Вот раньше я пел, на гитаре играл, мячик гонял. А сейчас мне некогда, да и некуда идти», - такую отговорку можно услышать, наверное, от каждого третьего работающего человека. Однако грамотные руководители понимают, что поддержка инициатив и развитие сотрудников - один из значимых секретов любого успешного предприятия. Так, например, вовлекать в общественную и спортивную жизнь сотрудников активно стараются в АО «Татэлектромонтаж». Соответствующий тон в данном направлении задал некогда руководитель предприятия Юрий Солуянов, а продолжает начатое действующий генеральный директор - Дмитрий Солуянов.- Стараемся всячески поддерживать творческий и спортивный настрой в коллективе, создаем возможности для реализации желаний сотрудников, - отметил в беседе с «Комсомолкой» Дмитрий Солуянов.ЗОЖ ИЛИ ТВОРЧЕСТВОСамое интересное, что каждый сотрудник коллектива может обратиться к руководству и профсоюзной организации компании с любой инициативой.- Нам бы хотелось, чтобы молодежь подключалась к активному неформальному общению во внерабочие часы. По возможности пожелания молодежи, которые предлагаются, стараемся реализовывать, - поделился мыслями председатель профсоюзной организации Андрей Бурылин.Так, в свое время в Казани на предприятии открывались кружки по игре на гитаре, танцевальные группы и многие другие студии по интересам. Но время движется вперед, меняются интересы людей, да и до настоящего времени, к сожалению, далеко не все кружки дожили. По словам председателя профсоюзной организации, причины этому достаточно банальны - кто-то из людей перебрался в подразделение компании в другом городе, а кто-то сменил место работы.Однако неизменным остается проведение массовых спартакиад, включающих в себя сразу несколько дисциплин: мини-футбол, шахматы, волейбол, перетягивание каната и эстафеты. Проходят такие спортивные мероприятия раз в несколько лет, но достаточно масштабно и празднично - только финальные игры длятся несколько дней, не говоря даже о зональных этапах.- Последняя спартакиада прошла в 2017 году. Очередная была запланирована на 2020 год, но пандемия внесла свои коррективы, - подчеркнул Бурылин.Теперь в профсоюзе надеются, что 2021 год будет более благосклонен на ограничения и традиционный спортивный праздник все же удастся провести - сотрудники ждут и обмануть их ожидания нельзя. Не исключено, отметил председатель профсоюза, что в течение года пройдут отдельные соревнования по каждому виду спорта.Кстати, периодически сотрудники компании принимают вызов на спортивные сражения и от коллективов других предприятий. В кабинете профсоюза уже собралось несколько полок наград с различных турниров.Подумали на предприятии, конечно, и о любителях блеснуть профессиональными навыками. Так, сотрудники принимают участие в профориентационных соревнованиях: конкурсах кабельщика, сварщиков, слаботочников.А КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР?По словам руководства компании, профсоюзная организация совместно с руководством компании активно прорабатывает требования коллективного договора, расширяя трудовые возможности и льготы сотрудников. Так, социальные выплаты при вступлении в брак, рождении ребенка, а также и в других случаях на предприятии больше тех сумм, что определены федеральным законодательством. Предприятие и профсоюз изыскивают возможность поддержать сотрудников, выплачивающих ипотеку. Члены профсоюза могут воспользоваться возможностью льготного отдыха в Сочи.Совсем недавно представители профкома провели опрос среди сотрудников. На основании пожеланий составляется план для проведения культурных и массовых общественных мероприятий. Состоятся ли они? Решит пандемия. Профсоюз и руководство АО «Татэлектромонтаж» со своей стороны ждут лишь разрешения надзорных органов.